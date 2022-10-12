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三校聯合演唱會時間提前 雲科學生怒控：還我聖誕晚會

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
111年好YOUNG雲林青年學子上場晚會明天將在斗六藝術水岸園區舉辦。記者黃于凡／攝影
111年好YOUNG雲林青年學子上場晚會明天將在斗六藝術水岸園區舉辦。記者黃于凡／攝影

雲林縣一年一度最受大學生矚目的三校聯合演唱會明將登場，綠營今指控縣長張麗善動用第二預備金，剝奪學生主導演唱會權力，更將活動時間由聖誕節提前到選舉前，疑有政治考量；縣府回應，日期是校方決定配合迎新，學生在募款不順情況下找到縣府，縣府積極伸出援手，在無預算情況下，仍動用第二預備金全力支持，讓活動順利進行。

雲科大學生張晉華說，聯合演唱會是三校的年度盛事，主人是學校與學生，這個優良的傳統必須維護，但今年適逢選舉年，張麗善把一直以來的舉辦日期，從聖誕節附近提前到選前的10月13日舉辦，他希望政治操作的手不要伸進校園，還學生自治、自主的空間。

議員蔡岳儒說，三校聯合演唱會在聖誕節舉辦是行之有年的傳統，但今年卻從聖誕晚會變成光輝十月，提前到選舉前舉辦，還在海報打上雲林縣政府主辦、雲林上場等圖樣，看不出大學自治、學生自主的痕跡，完全變成雲林縣政府的演唱會。

蔡岳儒也說，張麗善動用第二預備金300萬元，希望明天的活動，張麗善能從善如流，將演唱會正名為三校聯合演唱會，而非雲林上場、青年學子上場演唱會，並在演唱會上把所有雲林上場的圖騰、海報拿掉，並以「大學自主，政治退場」的口號，要求張麗善道歉，還給三校演唱會為聖誕晚會的優良傳統。

雲林縣政府表示，三校聯合演唱會由環球科大、虎科大和雲科大輪流籌辦，行之多年卻因故停辦多年，縣長張麗善惋惜青春盛事未能延續，上任後向台灣電力公司爭取經費，2020年起與虎尾科技大學聯合主辦，2021年雲林科技大學，今年則是環球科技大學，讓三校聯合演唱會傳統得以延續。

雲林縣政府也說，台灣電力公司2020年起連2年補助經費舉辦三校聯合演唱會，但今年台灣電力公司經費用罄，無法再挹注金錢援助，面對復辦2年又要再次中斷的三校聯合演唱會，學生找到縣府尋求幫助，縣府為回應青年世代期待並延續活動，動用第二預備金經費支應，並已將計畫納入2023年公務預算。

雲林縣政府強調，舉辦聯合演唱會是要為青年學子創造美好回憶，無關特定季節或節日限制，活動日期提前是校方決定與迎新合辦，再加上聖誕節難敲定藝人檔期，在活動籌辦初期就與主辦方環球科大召開會議討論，並達成共識訂在10月舉辦，作為雲林縣三校迎接大一新生的見面禮。

雲科大學生張晉華（中）、議員蔡岳儒（左）今召開記者會，呼籲縣府還給學生一個自主的三校聯合演唱會。記者黃于凡／攝影
雲科大學生張晉華（中）、議員蔡岳儒（左）今召開記者會，呼籲縣府還給學生一個自主的三校聯合演唱會。記者黃于凡／攝影

演唱會 雲林 張麗善

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