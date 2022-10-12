參加環騎雲林100K 價值15萬元客製化單車等你拿

雲林縣政府推動全民健康運動年，將把自行車旅遊推向國際，規畫環騎雲林100K系列活動，以單日型「挑戰雲東 台3林徑」結合認證方式，讓美麗的雲林單車廊道廣為人知，邀大家一起來破風前進、挑戰自我。

副縣長謝淑亞表示，單車運動對健康好處多多，縣府推出單車路線摺頁後，以雲林單車文化節為首發，讓民眾體驗雲164線文化絲路之美；這次單日型規畫的路線則以雲東的挑戰路線-台3林徑為主，全程50公里，沿斗六、華山休閒農業區至古坑綠色隧道騎乘，海拔最高達775公尺，歡迎車友來挑戰。

文觀處長陳壁君表示，11月5日邀請單車全能好手盧紹軒、土耳其單車女神徐甘舒代言，當天除有豐富紀念品，沿途還提供澎派的雲林在地美食給車友補充體力，同時抽出價值15萬元的捷安特客製化單車大獎，環騎雲林100K「挑戰雲東 台3林徑」分兩組，除了50 公里破風騎士組，另也規畫議公里的悠活親子組，騎乘至古坑綠色隧道，邀請大、小朋友遠離都市喧囂，感受綠樹成蔭的沁涼感，放鬆療癒。

活動期間同時推出「環騎雲林單車認證」依縣內6條自行車路線，以信仰中心北港出發沿著「金水164鐵馬尋寶騎」濱海往「真愛密碼-1799幸福公路」、「濁溪南岸-夢田154」、「與神同行-145騎福朝Bike」、「挑戰雲東-台3林徑」、「水圳綠道-嘉南大圳濁幹線」，即日起至11月30日車友可選擇一路線完成挑戰，再以手機APP路線軌跡截圖作認證，拍3張照片上傳至認證網站，就可獲得飛狼經典圓筒包。