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公費九價子宮頸癌HPV疫苗開打 翁章梁視察協同中學接種站

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣九價子宮頸癌疫苗校園巡迴接種，首站下午在民雄鄉協同中學開打，縣長翁章梁由衛生局長趙紋華陪同到場，關心學生接種疫苗情形。圖／嘉縣府提供
嘉義縣九價子宮頸癌疫苗校園巡迴接種，首站下午在民雄鄉協同中學開打，縣長翁章梁由衛生局長趙紋華陪同到場，關心學生接種疫苗情形。圖／嘉縣府提供

嘉義縣九價子宮頸癌疫苗校園巡迴接種，首站下午在民雄鄉協同中學開打，縣長翁章梁由衛生局長趙紋華陪同到場，關心學生接種疫苗情形，感謝醫護人員及學校的用心。

「呼籲大家踴躍施打，讓身體得到充分保護力！」翁章梁說，為照護國一女生及提升接種率，各鄉鎮衛生所提前進入28所國中進行衛教宣導，提升學生對HPV疫苗認知，也提供同意書。

今年第一劑公費HPV九價疫苗施打，下午由衛生所進入校園接種，接種後同學需留觀休息30分鐘。若因故無法在校園施打學生，可在11月11日前到轄區衛生所接種，接受疫苗保護遠離子宮頸癌的威脅。

嘉縣110學年度國一女生九價子宮頸癌疫苗校園巡迴接種，11月11日將完成28所全數校園，衛生局說，子宮頸癌疫苗今年首度由二價升級為九價劑型，可涵蓋約9成病毒型別，提供周全保護力，提醒家長守護家中寶貝女兒健康，完整接種2劑HPV疫苗，遠離子宮頸癌的威脅。

目前HPV感染並無藥物可治療，持續感染人類乳突病毒（HPV）是造成罹患子宮頸癌主要原因，國健署107年推動國一女生公費接種HPV疫苗的服務，今年首次提升為九價劑型。研究顯示，預防子宮頸癌保護力依預防的HPV型別，學理上HPV二價疫苗涵蓋約7成的病毒型別，以臨床試驗結果，二者保護力相同，對疫苗型別的保護力均可達9成以上。

嘉義縣九價子宮頸癌疫苗校園巡迴接種，首站下午在民雄鄉協同中學開打。圖／嘉縣府提供
嘉義縣九價子宮頸癌疫苗校園巡迴接種，首站下午在民雄鄉協同中學開打。圖／嘉縣府提供
嘉義縣九價子宮頸癌疫苗校園巡迴接種，首站下午在民雄鄉協同中學開打。圖／嘉縣府提供
嘉義縣九價子宮頸癌疫苗校園巡迴接種，首站下午在民雄鄉協同中學開打。圖／嘉縣府提供

子宮頸癌 疫苗 衛生所

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