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雲嘉海域爭霸戰 雲林議員籲勿讓外傘頂洲淪為失落沙洲

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣議員黃文祥（右三）、林深（右一）、蘇于珊（右二）、黃凱（左二），以及議員參選人陳芳盈（左一）今召開記者會捍衛雲林外傘頂洲。記者黃于凡／攝影
雲林縣議員黃文祥（右三）、林深（右一）、蘇于珊（右二）、黃凱（左二），以及議員參選人陳芳盈（左一）今召開記者會捍衛雲林外傘頂洲。記者黃于凡／攝影

雲嘉爭奪外傘頂洲管轄權，上月30日嘉義縣經發局長江振瑋在營建署國土計畫會議中提出調整海域線，引起雲林強烈反彈，雲林縣議員黃文祥等人今召開記者會，不讓雲林的外傘頂洲成為失落沙洲，雲林縣長參選人劉建國競總也宣示主權，嘉義縣長翁章梁則回應，雲嘉海域線傾斜45度角，此事無關政治應理性討論。

「此事無關政治，涉及法理層面及行政程序，大家應該理性討論」，嘉義縣長翁章梁說，雲林與嘉義縣海域界線斜45度，較其他縣市特殊，建議邀請學者專家參與，由中央、地方政府代表，大家一起開會討論。

議員黃文祥說，在蚵寮的舊門牌中清楚可見，外傘頂洲自日治時期就隸屬雲林縣，不只縣長張麗善時任立委曾說，外傘頂洲是屬於雲林的管轄權，就連李進勇擔任雲林縣長時，也提出要捍衛外傘頂洲權利；我們的國家一直買武器，為的就是保衛國土，呼籲民進黨中央尊重地方管轄權，若連縣土都無法保護，就真的是愧對雲林鄉親。

議員黃凱說，雲林縣的縣土，一寸都不能讓，請中央重視雲林縣。議員參選人陳芳盈說，嘉義縣提出的海域線割讓，就連營建署都看不下去，任何想參選雲林縣長的人都不該讓雲林縣民權利受損，希望身為想當大家長的劉建國，不要繼續對這件事悶不坑聲，站出來面對維護縣民權利。

劉建國競選總部發言人林廉貴表示，營建署已做出不同意的決議，外傘頂洲行政權仍屬雲林縣，且前縣長李進勇曾登洲捍衛鄉土主權，拿著外傘頂洲上口湖鄉的門牌，宣示捍衛自己的鄉土，這就代表民進黨雲林縣民代的一貫立場，希望國民黨不要見縫插針挑撥內鬨。

林廉貴也說，張麗善身為雲林縣現任父母官，口中宣示「雲林鄉土，一吋都不能少」，但因為她的不作為又阻擋中央7.72億固沙計畫，造成外傘頂洲持續流失，雲林鄉土少掉的何止一寸，實在愧對雲林鄉親，希望張麗善務實檢討外傘頂洲流失問題。

雲林 外傘頂洲 嘉義

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