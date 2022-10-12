破天荒？台南東區實價登錄竟出現每坪70萬 市府解釋了

台南市近日出現東區實價登錄資訊每坪70萬元，單價資訊遠超出行情，市府地政局查證後，發現是申報人誤將主建物面積42.84平方公尺申報為12.96公尺，附屬建物面積及共有部分面積都申報錯誤，導致單價異常，已通知申報人更正申報資訊，後續會進行裁罰。

​地政局長陳淑美指出，近日東區實價登錄資訊出現每坪70萬遠超行情的單價資訊，經查證，發現是申報人誤將主建物面積42.84平方公尺（約12.96坪）申報為12.96平方公尺、附屬建物面積3.23平方公尺（約0.98坪）申報為0.98平方公尺、共有部分面積也申報錯誤，導致單價異常，因此先不揭露該筆交易，以避免誤導民眾對市場行情的判斷，地政局已通知申報人更正申報資訊，並會進行後續裁罰作業。

台南市長黃偉哲表示，預售屋實價登錄逾期申報、價格及面積申報不實者，將按次按戶（棟）數處3萬至15萬元罰鍰，且無改正機會，並針對屢不改正者最重將處100萬元罰鍰，呼籲業者發揮自律精神，務必依限申報，且申報時應詳加注意資料正確性並在送件前再次檢查，共同為預售屋交易安全把關。