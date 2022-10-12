電子後照鏡、內輪差警示！台南Model T電動公車將上路
台南市區電動公車今引進15輛鴻華Model T電動公車，採用電子後照鏡、內輪差電子警示等先進駕駛輔助系統，可偵測前車距離、行車視野盲區等，由於外觀方正、兩側也沒有傳統後照鏡，造形被公車迷稱為「便當盒」，將在年底前陸續上路，行駛市區6、11、15等路線。
交通局長王銘德指出，此批電動公車採用鴻海集團旗下鴻華先進研發製造的「Model T」，先前已有1輛Model T在市區公車5路、2路試營運，這次府城客運購置15輛，台南成為Model T首批量產車交付的城市，也是Model T數量最多的城市。
交通局表示，Model T電動公車車身方正簡約，電池續航力在240公里以上，足以因應彎繞及頻繁停等的市區路線，車內配備ADAS先進駕駛輔助系統，可偵測前車距離、車道偏移、行車視野盲區及駕駛不當行為等，並結合大片液晶面版顯示螢幕。
15輛Model T電動公車預計配置於市區公車6路、11路、15路，行經東、南、北、中西、安平、安南、永康、仁德等區，沿線行經奇美醫院、成大醫院、台南醫院、嘉南療養院等大型區域醫院；同時串聯台南火車站、南紡購物中心、新光三越、小西門、花園夜市、台南市美術館2館、台江文化中心等重要節點及觀光景點，涵蓋生活、就醫、觀光等需求。
台南市長黃偉哲表示，台南推動低碳淨零，交通部門更全力配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，不但早在2012年就率全國之先通過「低碳城市自治條例」，除了爭取交通部公路總局補助之外，市府也額外加碼補助業者購買電動公車，從2020年起不再補助公車業者購買柴油車。
公共運輸處長吳俁之說，此批電動公車上路營運後，全台南市將有57輛電動公車投入服務，已占全數車輛的14%，日前再獲交通部同意補助38輛「示範型計畫」電動公車，已提案向中央申請審查中的也有47輛，未來將能突破百輛大關陸續上線服務，讓電動公車更普及。
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