台史博、成大及韓內兒科 保存推廣韓石泉遺留文物

台南名醫韓石泉生前留下逾2000件日治到二戰後醫療資料、老相片及藏書等，已透過成功大學歷史系整理中，國立台灣歷史博物館也和韓家合作，三方將共同保存及推廣展覽。

國立台灣歷史博物館長張隆志和台南市韓內兒科院長韓良誠（韓石泉之子），今天在台史博簽署「韓石泉先生文物文獻典藏」合作備忘錄，逐步整理韓石泉留下的收藏。

台史博發布新聞稿指出，1897年出生的韓石泉，和台南近代發展關係密切，不僅是開業醫生，也致力於政治社會運動，日治時期是台灣文化協會及台灣民眾黨在府城的核心成員，第二次世界大戰後曾任台灣省參議員；台灣爆發228事件時，韓石泉擔任228事件處理委員會台南市分會主委，主張不擴大、不流血。

韓石泉於民國52年（1963年）辭世，韓良誠從台北返回台南接手父親診所事務，但因病人眾多，工作忙碌，當時未認真整理，直到近年韓良誠著手將3棟病樓之一改為父親的紀念室，細心保管書信、文獻、醫學期刊等躲過二戰美軍空襲轟炸的資料。

成功大學歷史系團隊106年起協助整理，且再和台史博合作，蒐藏研究規劃韓石泉遺物，未來將推動台南相關館舍多方協力合作，進行多點串連展覽、出版及教育等活動，活化這批資料。

台史博初步統計，韓石泉留下的資料，包括書信、筆記文件、醫學類期刊、個人藏書、老相片、唱片等逾2000件，另有民國34年起共18年度的完整病歷表8萬多張，堪稱是記錄台灣近代醫療發展的珍稀史料。

韓良誠是韓石泉的第3個兒子，韓家位於台南市中西區民權路故居「韓內科」，105年被台南市政府指定為歷史名人故居，內部保存許多韓石泉相關文物。