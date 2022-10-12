壓不扁玫瑰 新化楊逵文學紀念館17周年慶周六登場

台南市新化楊逵文學紀念館17周年館慶，本周六將在大目降廣場登場，活動也結合小農，希望藉由豐富人文產業，呈現地方社區發展多元風貌，

新化區長吳金喜表示，楊逵文學紀念館自2005年成立至今，除致力於推廣楊逵文學作品及人道關懷精神，也扮演新化地方文化發展核心樞紐，今年配合楊逵館慶藝文推廣季已陸續推出系列體驗新化文史活動，如8月的「亂世朱槿-城市實境遊戲」、10月上旬「壓不扁的玫瑰」，均為結合文學、新化故事及導覽，最終曲10月29日周六二場藝文活動「楊逵爺爺的親子繪本說故事」，歡迎幼兒園至國小兒童一起參加。

今年館慶15日周六下午3點將在大目降廣場登場，邀請在地團體「扶桑花舞蹈團」、「蘆葦曼陀鈴樂團」、新化歌手林泓辰演唱以及幼兒園(大新國小附設幼兒園、美士堡幼兒園)載歌載舞等豐富的藝文活動外，現場更安排親子藝文DIY活動，大人小孩均可自行製作祈福鹽罐，邀請民眾蒞臨體驗藝文推廣之美。