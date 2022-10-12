快訊

獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

壓不扁玫瑰 新化楊逵文學紀念館17周年慶周六登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市新化楊逵文學紀念館17周年館慶，本周六將在大目降廣場登場。圖／新化區公所提供
台南市新化楊逵文學紀念館17周年館慶，本周六將在大目降廣場登場。圖／新化區公所提供

台南市新化楊逵文學紀念館17周年館慶，本周六將在大目降廣場登場，活動也結合小農，希望藉由豐富人文產業，呈現地方社區發展多元風貌，

新化區長吳金喜表示，楊逵文學紀念館自2005年成立至今，除致力於推廣楊逵文學作品及人道關懷精神，也扮演新化地方文化發展核心樞紐，今年配合楊逵館慶藝文推廣季已陸續推出系列體驗新化文史活動，如8月的「亂世朱槿-城市實境遊戲」、10月上旬「壓不扁的玫瑰」，均為結合文學、新化故事及導覽，最終曲10月29日周六二場藝文活動「楊逵爺爺的親子繪本說故事」，歡迎幼兒園至國小兒童一起參加。

今年館慶15日周六下午3點將在大目降廣場登場，邀請在地團體「扶桑花舞蹈團」、「蘆葦曼陀鈴樂團」、新化歌手林泓辰演唱以及幼兒園(大新國小附設幼兒園、美士堡幼兒園)載歌載舞等豐富的藝文活動外，現場更安排親子藝文DIY活動，大人小孩均可自行製作祈福鹽罐，邀請民眾蒞臨體驗藝文推廣之美。

當天也邀請新化礁坑社區發展協會、左鎮區公舘社區發展協會、頭社西拉雅文化發展協會、在地小農、以及進駐大目降故事館的長榮大學等團體設攤共襄盛舉，讓大家除欣賞藝文活動外，也能品嘗台南在地小農之特產，體驗大台南多元活力。

台南市新化楊逵文學紀念館17周年館慶，本周六將在大目降廣場登場。圖／新化區公所提供
台南市新化楊逵文學紀念館17周年館慶，本周六將在大目降廣場登場。圖／新化區公所提供

楊逵 幼兒園 台南

延伸閱讀

台灣文學館19歲 跨域演出林爽文事件

隱身宜蘭中興文創園區 文邑二手書店藏書上萬冊

龍應台發起南國文學Party 「大武山下 百工百讀」動人

影 ／台南新化果菜市場開箱 波浪型綠化屋頂吸睛

相關新聞

破天荒？台南東區實價登錄竟出現每坪70萬 市府解釋了

台南市近日出現東區實價登錄資訊每坪70萬元，單價資訊遠超出行情，市府地政局查證後，發現是申報人誤將主建物面積42.84平...

台南二行里長競選連任…昨打疫苗今傳驟逝 選委會：將重行選舉

台南市仁德區二行里長吳忠慶今天驚傳疑因病驟逝，立委王定宇在臉書上PO哀悼這名老戰友，據指出，吳昨天下午打次世代疫苗，是否...

安平古堡改名引熱議 參選人李伯利：改名是轉盈為虧

文化部文資局決議將安平古堡內兩處古蹟「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）和「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」合併，並改名為「熱蘭遮堡...

參加環騎雲林100K 價值15萬元客製化單車等你拿

雲林縣政府推動全民健康運動年，將把自行車旅遊推向國際，規畫環騎雲林100K系列活動，以單日型「挑戰雲東 台3林徑」結合認...

公費九價子宮頸癌HPV疫苗開打 翁章梁視察協同中學接種站

嘉義縣九價子宮頸癌疫苗校園巡迴接種，首站下午在民雄鄉協同中學開打，縣長翁章梁由衛生局長趙紋華陪同到場，關心學生接種疫苗情...

雲嘉海域爭霸戰 雲林議員籲勿讓外傘頂洲淪為失落沙洲

雲嘉爭奪外傘頂洲管轄權，上月30日嘉義縣經發局長江振瑋在營建署國土計畫會議中提出調整海域線，引起雲林強烈反彈，雲林縣議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。