下一代期許的水願景 台南台江少年水領袖峰會發聲

經濟部水利署今起舉辦「綠色永續下創新水戰略國際論壇」水領袖峰會，下午邀請台南市小台江河流讀書會海佃國小學生李沅澈、和順國中台江社郭巧芸以「下一代期許的水願景」開場，道出新生代對未來台水資源綠色永續發展願景。他們認為，一起吼就會有力量，希望集結更大力量守護河川。

李沅澈表示，小台江河流讀書會，就是以河流為師，進行親師生共學的社團，16年來一直持續推動流域學習，河川守護行動，而且是愈來愈多元。就如簡報最後所說的，一個人的聲音很薄弱，可是一起吼，就會有力量；堅持做對的事，直到聲音被聽見。希望能喚起更多人來愛護自己的家鄉、珍惜河川、珍愛地球。

郭巧芸說，雖然課業繁重，但有機會參加國際水論壇，可以分享這幾年台江流域學習的經驗心得，讓更多人可以看到家鄉的努力，讓更多人關注水資源的議題，就能集結更大的公民力量，一起守護河川。

陪同學生北上的和順國中校長謝連陽表示，和順國中參與台江流域學習學校很多年，學校非常重視鄉土教育與環境教育，因此也發展「走讀台江」及「我家門前有小河」等校本課程，讓孩子們可以認識家鄉的歷史與人文，希望孩子們可以透過課程及活動，培養愛鄉愛土的情懷，一起守護家鄉的環境。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，今年「綠色永續下創新水戰略國際論壇」水領袖峰會將共同討論「綠色永續下創新水戰略-Innovative Strategies for Water Sustainability」，包含荷蘭在台辦事處譚敬南代表等超過百位國內外重量級專家學者為因應未來氣候衝擊風險，強化供水穩定，提升承洪韌性，藉由跨域激盪出綠色永續的思維火花，共同擘劃出創新水戰略。