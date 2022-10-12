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環騎雲林活動 11月5日挑戰雲東台3林徑再抽自行車

中央社／ 雲林縣12日電

雲林縣府文化觀光處規劃環騎雲林100K系列活動，其中11月5日「挑戰雲東 台3林徑」可一覽山林之美，海拔最高達775公尺，還有機會把價值15萬元的捷安特客製化自行車帶回家。

雲林縣府文化觀光處今天舉辦「環騎雲林100k」活動記者會，雲林縣副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君等人出席，邀請民眾到雲林騎自行車，遠離都市喧囂。

謝淑亞致詞時表示，今年為雲林縣全民健康運動年，騎自行車為全面的運動，對心肺功能、平衡感、肌耐力都有幫助，鼓勵民眾養成規律運動習慣，藉由自行車騎旅風氣、綠色旅遊，落實全民健康運動年的精神與理念。

環騎雲林100K系列活動分為11月5日單日型「挑戰雲東 台3林徑」活動及期間型認證活動。

「挑戰雲東 台3林徑」分為挑戰組和親子組，挑戰組全程50公里，沿斗六市、華山休閒農業區至古坑綠色隧道騎乘，海拔最高達775公尺，而親子組騎乘到古坑綠色隧道，全程15公里，大人小孩一同感受綠樹成蔭的沁涼感。

陳璧君說，當天邀請到單車全能好手盧紹軒、土耳其單車女神徐甘舒擔任活動代言人，與參加者們一起破風挑戰，活動當天有豐富的紀念品，沿途提供雲林在地美食作為補給，還可抽到價值新台幣15萬元的捷安特自行車。

文觀處指出，期間型認證活動「環騎雲林單車認證」依照縣內6條自行車路線，從即日起至11月30日止，車友可擇期選擇一條路線完成單車騎乘挑戰。以手機APP路線軌跡截圖作為認證資料，並同時與指定地標合影，拍攝3張照片上傳至認證網站，就可獲得飛狼經典圓筒包。

雲林 自行車 單車

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