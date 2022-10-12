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外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

台南舊公廁翻新300座 增加坐式數量滿足長者需求

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局向環保署爭取公廁修補助經費，4年來全市已有300座公廁完成翻新。圖／南市環保局提供
台南市環保局向環保署爭取公廁修補助經費，4年來全市已有300座公廁完成翻新。圖／南市環保局提供

為提供良好的如廁環境，台南市環保局4年來向環保署爭取到1億3千餘萬元公廁修補助經費，全市已有300座公廁完成翻新，並提高女性廁間比例；另考量到長者的需求，已逐漸增加坐式廁間數量。

市長黃偉哲表示，外出如廁，最怕遇到公廁髒、濕、臭，目前整理、翻新老舊公廁項目包括管線汰換、更換便器、磁磚、化糞池等，預計至2024年全市累計翻新老舊公廁將超過500座。

目前翻新、改善的公廁以傳統市場、觀光景點居多。經發局市場處已完成東區東菜市、北區鴨母寮、中西區西門淺草市場等41處公廁翻新；中西區永樂市場、安平區安平市場等14處改善中。另觀旅局管轄的觀光景點如台南都會公園、安平樹屋、德元埤荷蘭村等公廁，也都是補助對象。

環保局表示，2019年市府所轄公廁，有431個坐式廁間，至今年新增43個坐式廁間。約40座公廁至少增加1個坐式廁間。會持續向環保署爭取公廁修繕補助經費。

環保局長謝世傑說，經巡檢，目前南市公廁特優級比例達95％，未來目標是100%特優。環保局依三不原則「不濕、不髒、不臭」，持續要求公廁管理單位做好設施清潔維護。民眾如發現公廁維護不佳或髒亂，可掃描公廁門口分級標章上QR Code通報，環保局將要求公廁管理單位改善。

公廁 台南 觀光景點

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