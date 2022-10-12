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南市第11座親子館是「市場」改裝 鹽水親子悠遊館今開幕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市鹽水親子悠遊館今開幕，利用原閒置鹽水零售市場打造。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水親子悠遊館今開幕，利用原閒置鹽水零售市場打造。記者謝進盛／攝影

台南市政府今舉行鹽水親子悠遊館啟用儀式，也是全市第11座，社會局表示，希望藉由親子悠遊館使用，打造更友善親子活動空間。

鹽水親子悠遊館位於鹽水零售市場3樓，面積約70坪，原為閒置空間，台南市政府社會局投入約500萬元相關軟硬體整修、添購，今開幕後並聘任3名專業人員服務。

市長黃偉哲、社會局長陳榮枝、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、沈家鳳、張世賢、李宗翰、劉米山等人出席啟用儀式，眾人引起開箱。

黃偉哲說，南市有37個行政區，這是第11個親子悠遊館，也是大新營區繼新營之後第二座，希望將來能加快親子悠遊館設施，讓許更多親子能夠玩在一起。

陳榮枝表示，南市各親子悠遊館都獨具主題特色，如佳里區親子悠遊館為「沙遊館」、歸仁區為「奧林匹克館」、南瀛親子館暨新營區為「木育館」等，而今天開幕的鹽水區為「森林館」，希望親子悠遊館提供親子遊玩相處互動更好空間。

社會局表示，鹽水區親子悠遊館委託社團法人台南市繻愛希望教育關懷協會辦理，以「閱讀陪伴」作為空間設計主題，館內規畫豐富主題區，如：0至1歲幼兒爬行區、山坡植草爬行區、幼兒閱讀區、親子拍照區、滑步車區、拍照區等，皆特別為未滿4歲嬰幼兒量身打造，符合這個階段多重感官刺激發展的館施設備，鼓勵親子透過參加各項親子活動或親子講座提升育兒知能，進而增進親子互動關係。

社會局說，南市各親子悠遊館服務時間為周二下午1至5點、周三至周日上午9點至中午12點、下午1至5點。目前入館採線上預約方式，活動或服務項目可上各親子悠遊館網站或搜尋「台南市政府育兒資訊專區」查詢。

台南市鹽水親子悠遊館今開幕，利用原閒置鹽水零售市場打造，打造親子友善活動空間。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水親子悠遊館今開幕，利用原閒置鹽水零售市場打造，打造親子友善活動空間。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水親子悠遊館今開幕，市長黃偉哲開箱，與小朋友開心互動。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水親子悠遊館今開幕，市長黃偉哲開箱，與小朋友開心互動。記者謝進盛／攝影

親子 台南 黃偉哲

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