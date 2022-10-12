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古桃城山海鎮什家將本舘獲獎 嘉市將辦全國家將文化祭

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
「古桃城山海鎮什家將本舘」館主蕭慶鶴（左），獲全球中華文化藝術薪傳獎的綜合技藝獎。圖／嘉義市政府提供
「古桃城山海鎮什家將本舘」館主蕭慶鶴（左），獲全球中華文化藝術薪傳獎的綜合技藝獎。圖／嘉義市政府提供

成立50周年「古桃城山海鎮什家將本舘」，去年獲登錄嘉市的無形文化保存團體，館主蕭慶鶴參加全球中華文化藝術薪傳獎，脫穎而出得到綜合技藝獎；市長黃敏惠讚許，嘉市素有「家將窟」稱號，是其他縣市家將團爭相模仿的對象，周末將辦全國家將文化祭，全國12間將館踩街遊行。

蕭慶鶴說，參與家將文化超過20年，途中幾經波折、磨練，帶著父祖輩們的心血堅持地走到今天，近年結合市府推廣地方文化、參與關懷社會公益，未來會與各界一起攜手努力，朝著結合中華文化、國術、武術、鼓樂、國樂等，讓世界看見家將文化的起源地，延續文化技藝、榮耀台灣。

中華民國資深青商總會表示，受到疫情影響薪傳獎停辦3年，本次各單位推薦參初審選作品47件、參與複審共32件，最後評審長選出各類獎項，但中華文藝類、原住民族類兩項目從缺。

黃敏惠表示，嘉市向來素有「家將窟」的稱號，百餘年前從台南傳入嘉義市後，開始傳衍拓展開枝散葉，台灣各地的宮廟活動經常聘請嘉市的家將團出軍，無論在腳步、陣式或服裝、頭盔等，也經常是其他縣市家將團爭相模仿的對象；蕭慶鶴對家將文化付出有目共睹，讓外地看見嘉市豐富文化底蘊。

市府文化局指出，周末將辦全國家將文化祭，15日在宣信國小內有3場家將文化講座、文物展覽以及家將臉譜彩繪體驗；16日上午在體育場外體育路與興業東路口，有來自全國12間將館的展演，下午5點半由體育場出發經由公明路、和平路到地藏庵，沿安和路、中山路、光華路、吳鳳北路到城隍廟，進行踩街遊行，沿途為民眾收驚、驅穢、祈福，歡迎市民朋友踴躍參加。

「古桃城山海鎮什家將本舘」館主蕭慶鶴（前排左三），獲全球中華文化藝術薪傳獎的綜合技藝獎。圖／嘉義市政府提供
「古桃城山海鎮什家將本舘」館主蕭慶鶴（前排左三），獲全球中華文化藝術薪傳獎的綜合技藝獎。圖／嘉義市政府提供

體育 黃敏惠 商總

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