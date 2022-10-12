古桃城山海鎮什家將本舘獲獎 嘉市將辦全國家將文化祭

成立50周年「古桃城山海鎮什家將本舘」，去年獲登錄嘉市的無形文化保存團體，館主蕭慶鶴參加全球中華文化藝術薪傳獎，脫穎而出得到綜合技藝獎；市長黃敏惠讚許，嘉市素有「家將窟」稱號，是其他縣市家將團爭相模仿的對象，周末將辦全國家將文化祭，全國12間將館踩街遊行。

蕭慶鶴說，參與家將文化超過20年，途中幾經波折、磨練，帶著父祖輩們的心血堅持地走到今天，近年結合市府推廣地方文化、參與關懷社會公益，未來會與各界一起攜手努力，朝著結合中華文化、國術、武術、鼓樂、國樂等，讓世界看見家將文化的起源地，延續文化技藝、榮耀台灣。

中華民國資深青商總會表示，受到疫情影響薪傳獎停辦3年，本次各單位推薦參初審選作品47件、參與複審共32件，最後評審長選出各類獎項，但中華文藝類、原住民族類兩項目從缺。

黃敏惠表示，嘉市向來素有「家將窟」的稱號，百餘年前從台南傳入嘉義市後，開始傳衍拓展開枝散葉，台灣各地的宮廟活動經常聘請嘉市的家將團出軍，無論在腳步、陣式或服裝、頭盔等，也經常是其他縣市家將團爭相模仿的對象；蕭慶鶴對家將文化付出有目共睹，讓外地看見嘉市豐富文化底蘊。