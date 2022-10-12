快訊

直播／本土確診+52,338、境外+67、死亡+37 較上周降低4.6%

消失在烏克蘭的士兵：俄軍敗退遺留「坦克墳場」

昨打次世代疫苗…競選連任台南二行里長 今傳驟逝

台南輕旅行 再增新營、下營及麻豆散步導覽路線

中央社／ 台南12日電

台南市長黃偉哲今天宣布啟動新營、下營及麻豆等3條台南散步導覽路線，也讓全市散步導覽路線增至16條。

黃偉哲今天在台南市民治市政中心宣布台南散步導覽新增新營、下營及麻豆等3條路線；他指出，新營、下營及麻豆散步路線有它背後的故事，其中新營是大新營地區輻軸地帶，下營是傳統農業區塊，麻豆則擁有很高的文化素質。

黃偉哲表示，台南每一條散步路線都有厲害的地方，各處歷史遺跡值得探訪，包括舊城風光、藝文路線、老宅路線、日光線及星光線等，騎單車或散步都好，遊客可事先預約來趟輕旅行。

台南市政府發布新聞稿指出，台南散步導覽已有「府城歷史散步孔廟線」、「赤崁線」、「安平獅饗曲」、「老街543」、「五條港舊城漫遊」、「安平運河南岸散步路線」、「鹽水月津港漫遊」、「關子嶺溫泉鄉散步」及「關子嶺溫泉鄉散步-親子路線」等12條，去年啟動台灣第一鹽散步路線，如今再新增3條共16條。

台南散步導覽服務日是每週六日，由在地志工提供免費導覽解說，每梯次約20人，民國100年7月啟動迄今辦理8130梯次共7萬6006人次參加。

台南市長 黃偉哲 溫泉

延伸閱讀

南美館送中央？謝龍介轟黃偉哲 南市府：國家級好處多

謝龍介提南美館收回經營 黃偉哲陣營：改國營創造量能

7月消費券10月還在發？謝龍介控告黃偉哲涉賄選 南市府這麼說

台南文化交鋒！藍：自我感覺良好 綠：凸顯漠不關心

相關新聞

台南二行里長競選連任…昨打疫苗今傳驟逝 選委會：將重行選舉

台南市仁德區二行里長吳忠慶今天驚傳疑因病驟逝，立委王定宇在臉書上PO哀悼這名老戰友，據指出，吳昨天下午打次世代疫苗，是否...

安平古堡改名引熱議 參選人李伯利：改名是轉盈為虧

文化部文資局決議將安平古堡內兩處古蹟「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）和「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」合併，並改名為「熱蘭遮堡...

南市第11座親子館是「市場」改裝 鹽水親子悠遊館今開幕

台南市政府今舉行鹽水親子悠遊館啟用儀式，也是全市第11座，社會局表示，希望藉由親子悠遊館使用，打造更友善親子活動空間。

古桃城山海鎮什家將本舘獲獎 嘉市將辦全國家將文化祭

成立50周年「古桃城山海鎮什家將本舘」，去年獲登錄嘉市的無形文化保存團體，館主蕭慶鶴參加全球中華文化藝術薪傳獎，脫穎而出...

日夜溫差大 南市動保處啟動禽流感強化防疫

近日日夜溫差大，進入禽流感好發季節，台南市政府農業局動保處表示，即日起至明年3月31日啟動禽流感強化防疫措施，降低禽隻疫...

安平古堡傳更名 市府：俗稱不變

文化部文資局古蹟審議委員會決定將台南安平古堡內兩處國定古蹟合併、更名為「熱蘭遮堡遺構」，引發安平古堡更名爭議，市議會國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。