台南輕旅行 再增新營、下營及麻豆散步導覽路線

台南市長黃偉哲今天宣布啟動新營、下營及麻豆等3條台南散步導覽路線，也讓全市散步導覽路線增至16條。

黃偉哲今天在台南市民治市政中心宣布台南散步導覽新增新營、下營及麻豆等3條路線；他指出，新營、下營及麻豆散步路線有它背後的故事，其中新營是大新營地區輻軸地帶，下營是傳統農業區塊，麻豆則擁有很高的文化素質。

黃偉哲表示，台南每一條散步路線都有厲害的地方，各處歷史遺跡值得探訪，包括舊城風光、藝文路線、老宅路線、日光線及星光線等，騎單車或散步都好，遊客可事先預約來趟輕旅行。

台南市政府發布新聞稿指出，台南散步導覽已有「府城歷史散步孔廟線」、「赤崁線」、「安平獅饗曲」、「老街543」、「五條港舊城漫遊」、「安平運河南岸散步路線」、「鹽水月津港漫遊」、「關子嶺溫泉鄉散步」及「關子嶺溫泉鄉散步-親子路線」等12條，去年啟動台灣第一鹽散步路線，如今再新增3條共16條。

台南散步導覽服務日是每週六日，由在地志工提供免費導覽解說，每梯次約20人，民國100年7月啟動迄今辦理8130梯次共7萬6006人次參加。