台南4年爭取逾億元補助 翻新300座公廁

台南市政府4年來向中央爭取逾新台幣1億3000萬元補助經費，迄今已翻新300座公廁，且提高女性廁間比例，增加座式廁間數量，以利長者如廁。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，台南市翻新改善公廁，以傳統市場及觀光景點占多數，已完成東區東菜市、北區鴨母寮市場、中西區西門淺草市場等41處公廁，每處市場公廁座數不一。中西區永樂市場、安平區安平市場等14處改善中，台南都會公園、安平樹屋、德元埤荷蘭村等公廁也列入改善。環保局將持續向環保署爭取公廁修繕補助經費。

環保局統計，民國108年市府轄管公廁中，共有431個座式廁間，111年新增43個座式廁間。約40座公廁至少增加1個座式廁間。

環保局長謝世傑說，台南市公廁特優級比率達95%，未來目標是100%特優。環保局將依「不濕、不髒、不臭」為原則，持續做好清潔維護。民眾如發現公廁維護不佳或髒亂，可掃描公廁門口分級標章QRCode通報。

台南市長黃偉哲說，台南市公廁翻新包括管線汰換、更換便器、磁磚、化糞池等，預定113年全市翻新老舊公廁將超過500座。