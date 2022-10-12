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安平古堡改名引熱議 參選人李伯利：改名是轉盈為虧
文化部文資局決議將安平古堡內兩處古蹟「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）和「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」合併，並改名為「熱蘭遮堡」，台南市無黨籍市議員參選人李伯利認為，「操弄意識型態，完全沒有意義」，改名是轉盈為虧。
台南市文化局表示，「安平古堡」並非古蹟正式名稱，文化部的審議結果只是將原古蹟名稱用語中的「熱蘭遮城」修正為「熱蘭遮堡」，並沒有說要將大家習以為常的「安平古堡」稱呼改為「熱蘭遮堡」。
安平、南區市議員參選人李伯利說，一般人是因為運氣不佳才改名，熱蘭遮城改名是為了甚麼？一般人改名是為了「轉虧為盈」，熱蘭遮城改名根本是轉盈為虧。
李伯利認為，此舉無疑是勞民傷財，從財政紀律的角度來說，要思考花費預算去改名，對市民能否帶來實質助益，否則根本是在浪費納稅人的錢。
根據台南市政府觀光旅遊局統計，今年初元旦假期時，安平古堡的遊客人數超越去年同時期創下新高。而國慶連假期間，市府亦宣傳安平古堡等古蹟景點迎來疫情後的最高峰。
若安平古堡的觀光客已經如市府所述呈現爆量增長，那麼改名對於觀光效益的提升根本毫無幫助。倒不如將這些錢拿去重整古蹟，做好周邊規畫，讓國內外觀光客留下好印象，才能真正幫助台南觀光產業。
而合併兩處國定古蹟的意義是甚麼？是真的要改變現有古蹟硬體嗎？若只是名稱的更動，卻要如此勞民傷財、勞師動眾，值得嗎？
李伯利認為「熱蘭遮」是荷蘭殖民時期的城市名稱，南韓的首都當年是為了去殖民化才從「漢城」更名為「首爾」，而政府卻反其道而行，把現有名稱改為殖民時期名稱，現在的更名難道是懷念被殖民的時光嗎？他說，台南市政府為了辦「建城400年活動」，2年期間編列了10億元預算，「現在終於了解錢是這麼花的」。
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