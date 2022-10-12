快訊

零股周年慶來了？台積電股價今現3字頭 鄉民喊等等：還有得跌

超難掛名醫／開刀至少等半年！他看診嚴格限號 蝦皮推「專掛」賣場

NASA宣布雙小行星改道測試成功！人類史上首次改變天體運動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日夜溫差大 南市動保處啟動禽流感強化防疫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
近日日夜溫差大，南市動保處啟動禽流感強化防疫。圖 ／台南市動保處提供
近日日夜溫差大，南市動保處啟動禽流感強化防疫。圖 ／台南市動保處提供

近日日夜溫差大，進入禽流感好發季節，台南市政府農業局動保處表示，即日起至明年3月31日啟動禽流感強化防疫措施，降低禽隻疫病發生及傳播風險，籲請飼主落實禽場人員車輛管制，持續做好消毒防疫。

動保處表示，台灣位處候鳥度冬必經路徑，且全球高病原性禽流感禽場案例持續發生，強化防疫措施包括提升禽場預警監測、進行禽場防疫宣導、查核禽場生物安全措施及熱區場域公共環境消毒等措施。

防疫人員將持續針對南市禽流感高風險地區，包括後壁、學甲、鹽水、下營、麻豆區，加強監測陸禽場、鴨場及鵝場採樣工作，降低禽流感發生及傳播風險。

農業局長李建裕表示，動保處今年已查核南市2053場次養禽場，輔導養禽業者落實生物安全防疫，提升禽場軟硬體設備以杜絕病原入侵。動保處亦持續派遣防疫消毒車對全市禽場、理貨場、集籠場及候鳥棲息濕地等周邊區域道路進行噴霧消毒工作，今年迄今已消毒6401場次，並請養禽業者同步於場內進行清潔消毒，共同降低環境中禽流感病毒。

市長黃偉哲說，全台今年已發生24場高病原性禽流感，顯示環境中仍有病毒存在，禽場應持續強化生物安全防疫措施，維護及修補防鳥設施，以避免家禽與候（野）鳥接觸。若有異常，請立即通報動保處處置。

禽流感 濕地

延伸閱讀

今年次高 防疫險單周理賠65億

台北民生社區走失黑狗小八 流浪5年到汐止重回飼主懷抱

防疫理賠高峰未過？近一周理賠增加65億元為今年次高

反駁專家「不知防疫新方向」 王必勝：不會走回老路

相關新聞

安平古堡改名引熱議 參選人李伯利：改名是轉盈為虧

文化部文資局決議將安平古堡內兩處古蹟「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）和「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」合併，並改名為「熱蘭遮堡...

安平古堡傳更名 市府：俗稱不變

文化部文資局古蹟審議委員會決定將台南安平古堡內兩處國定古蹟合併、更名為「熱蘭遮堡遺構」，引發安平古堡更名爭議，市議會國民...

日夜溫差大 南市動保處啟動禽流感強化防疫

近日日夜溫差大，進入禽流感好發季節，台南市政府農業局動保處表示，即日起至明年3月31日啟動禽流感強化防疫措施，降低禽隻疫...

台南國慶連假旅遊熱點在安平 逾20萬人湧入

國慶連假期間台南各景點、美食商圈都湧入遊客，觀光旅遊局統計，連假3天台南住宿率達到8成以上，其中第2天達到9成5近乎滿房...

七股大潮溝光電案 南市府宣布退還開發單位再檢討

光電業者申請在台南七股大潮溝種電引發爭議，在養殖業者及藍綠民代上周四強烈要求南市府一周內撤案，市府晚間表示，該案有諸多環...

選戰倒數47天 刑事局麾軍南下雲林刑大、地檢防賄選

年底九合一選舉倒數47天，藍綠陣營攻防戰激烈，選情逐漸升溫，內政部警政署刑事警察局副局長黃家琦今天率領中部打擊犯罪中心大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。