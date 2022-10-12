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日夜溫差大 南市動保處啟動禽流感強化防疫
近日日夜溫差大，進入禽流感好發季節，台南市政府農業局動保處表示，即日起至明年3月31日啟動禽流感強化防疫措施，降低禽隻疫病發生及傳播風險，籲請飼主落實禽場人員車輛管制，持續做好消毒防疫。
動保處表示，台灣位處候鳥度冬必經路徑，且全球高病原性禽流感禽場案例持續發生，強化防疫措施包括提升禽場預警監測、進行禽場防疫宣導、查核禽場生物安全措施及熱區場域公共環境消毒等措施。
防疫人員將持續針對南市禽流感高風險地區，包括後壁、學甲、鹽水、下營、麻豆區，加強監測陸禽場、鴨場及鵝場採樣工作，降低禽流感發生及傳播風險。
農業局長李建裕表示，動保處今年已查核南市2053場次養禽場，輔導養禽業者落實生物安全防疫，提升禽場軟硬體設備以杜絕病原入侵。動保處亦持續派遣防疫消毒車對全市禽場、理貨場、集籠場及候鳥棲息濕地等周邊區域道路進行噴霧消毒工作，今年迄今已消毒6401場次，並請養禽業者同步於場內進行清潔消毒，共同降低環境中禽流感病毒。
市長黃偉哲說，全台今年已發生24場高病原性禽流感，顯示環境中仍有病毒存在，禽場應持續強化生物安全防疫措施，維護及修補防鳥設施，以避免家禽與候（野）鳥接觸。若有異常，請立即通報動保處處置。
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