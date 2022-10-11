選戰倒數47天 刑事局麾軍南下雲林刑大、地檢防賄選
年底九合一選舉倒數47天，藍綠陣營攻防戰激烈，選情逐漸升溫，內政部警政署刑事警察局副局長黃家琦今天率領中部打擊犯罪中心大隊長廖水池等幹部南下雲林，與雲林縣警察局刑事幹部在虎尾分局召開查賄制暴工作會議，並前往雲林地檢署拜會檢察長張春暉，交換選情及查賄制暴情資。
黃家琦今天帶著中打幹部南下雲林，在虎尾分局召開查賄制暴工作會議，雲林縣警察局副局長陳源輝、刑警大隊大隊長曾順光等人都出席，在會議中研商具體查賄作法，黃家琦針對往例賄選案件不起訴及判決無罪案件分析策進，同時嚴防境外勢力介入選舉，也將加強查緝假訊息及選舉賭盤。
隨後，黃家琦又前往雲林地檢署拜會檢察長張春暉，交換查賄制暴情資，黃家琦表示，警政署指派中打第五隊專責雲林選舉查賄，直接協助雲檢查賄制暴工作，必要時中打部隊將直接進駐，其他敏感情資也可由中打部隊直接執行，破除地方不法勢力干擾與介入選舉。
雲林縣警察局表示，檢舉獎金最高達500萬元，鼓勵全民一起淨化選風，營造公平選舉環境，目前各單位已組成機動專責查賄小組，執行情蒐等查賄工作，局長李謀旺近期也勤跑分駐所及派出所，鼓勵第一線員警查緝賄選、掃蕩不法金流及選舉賭盤，不容許各界勢力以不法手段或隱身特定政黨、團體介入選舉。
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