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閃耀吧Q女孩！翁章梁帶女性局處長宣傳台灣女孩日

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣台灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！Q女孩」，縣長翁章梁上午在縣府，帶領縣府女性局處長、嘉縣傑出女性、兒少代表，合力倒入彩球啟動，預告「閃耀吧！Q女孩」活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣台灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！Q女孩」，縣長翁章梁上午在縣府，帶領縣府女性局處長、嘉縣傑出女性、兒少代表，合力倒入彩球啟動，預告「閃耀吧！Q女孩」活動。圖／嘉縣府提供

嘉義縣台灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！Q女孩」，縣長翁章梁上午在縣府，帶領縣府女性局處長、嘉縣傑出女性、兒少代表，合力倒入彩球啟動，預告「閃耀吧！Q女孩」活動，周末上午8點半在縣府前廣場周邊登場。

太保巿安東國小國樂團開場，演出青春活力曲目「千本櫻」，翁章梁、縣府女主管、嘉縣傑出女性、永慶高中兒少代表、安東國小學生，合力將象徵「多元參與、精彩生活」彩球，倒入啟動台，呈現「Q 女孩」圖案字樣，含灌溉傳承意象。

「閃耀吧！Q女孩」活動周末上午8點半，在縣府前廣場舞台周邊登場，有90個攤位，表演團體演出、好禮摸彩送、巿集園遊會、傑出女性表揚、幸福體驗趣、兒童創意走秀及趣味闖關遊戲等。佐登妮絲提供面膜及益生菌等摸彩品，有43吋電視、掃地機器人、20吋折疊腳踏車、電烤箱、行李箱等400多項獎品。

翁章梁說，今年婦女節結合聯合國國際女孩日，擴大辦理「閃耀吧！Q女孩」慶祝活動，響應保障女性權益精神，以嘉縣民身分證字號「Q」發想，表揚嘉縣16位傑出女性，縣府女性一級主管。

受表揚的仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻，關懷弱勢，捐贈70萬元推動嘉縣婦幼福利，翁章梁表示，嘉縣加快建設公共托育家園、托嬰中心、親子，提供鄉親優質的育兒環境、友善婦女就業，鼓勵企業設置幼育中心，創造三贏局面。

嘉義縣台灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！Q女孩」，縣長翁章梁上午在縣府，帶領縣府女性局處長、嘉縣傑出女性、兒少代表，合力倒入彩球啟動，預告「閃耀吧！Q女孩」活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣台灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！Q女孩」，縣長翁章梁上午在縣府，帶領縣府女性局處長、嘉縣傑出女性、兒少代表，合力倒入彩球啟動，預告「閃耀吧！Q女孩」活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣台灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！Q女孩」，縣長翁章梁上午在縣府，帶領縣府女性局處長、嘉縣傑出女性、兒少代表，預告「閃耀吧！Q女孩」活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣台灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！Q女孩」，縣長翁章梁上午在縣府，帶領縣府女性局處長、嘉縣傑出女性、兒少代表，預告「閃耀吧！Q女孩」活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣台灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！Q女孩」，縣長翁章梁上午在縣府，帶領縣府女性局處長、嘉縣傑出女性、兒少代表，預告「閃耀吧！Q女孩」活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣台灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！Q女孩」，縣長翁章梁上午在縣府，帶領縣府女性局處長、嘉縣傑出女性、兒少代表，預告「閃耀吧！Q女孩」活動。圖／嘉縣府提供

翁章梁 婦女節

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