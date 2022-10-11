睽違16年2024台灣燈會在台南 主題「台南400光年」

交通部觀光局今天宣布2024台灣燈會在台南舉辦，市長黃偉哲表示，過去台南縣市未合併前曾舉辦過3次燈會，2024年為台南建城400年也是台灣400年，因此一直積極爭取2024台灣燈會主辦權，雖然燈會籌備與舉辦工作龐雜，但各局處將通力合作，全力以赴。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，為鼓勵縣市政府踴躍參與提案，並期透過良性競爭帶動台灣燈會持續進步，交通部觀光局今年特別改為開放有意願的縣市政府自由申請，台南此次獲選2024主辦城市，距2008年舉辦台灣燈會至今已十餘年，將跨局處籌組燈會小組積極籌辦。

因2024年是台南建城400年，將以「台南400光年」為題，主展場燈區初步規畫以台南高鐵特定區為主，策展主軸以綠能科技為概念，將結合數位藝術及多媒體應用引進國際級的光影藝術，象徵台南展望下一個百年；而安平燈區則以台南運河水域光藝展演為主，透過台南豐厚文化底蘊展現燈藝美學。另外市府也將積極規畫活動串聯月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等既有知名燈節，期點亮南臺灣，呈現有別以往的水陸聲光雙重饗宴。