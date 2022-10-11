聽新聞
test
0:00 / 0:00
濁水溪南岸河床便道沉陷 張麗善會勘承諾改善
雲林縣二崙鄉濁水溪南岸河床便道近年受豪雨及強降雨沖刷，再加上農機具頻繁進出重壓，路面已嚴重沉陷，每逢下雨都會在道路坑洞上積水，影響當地村民出入安全；縣長張麗善今到場會勘，當面與村民溝通了解需求，核定工程經費688萬元並發包設計，確保民眾通行安全。
二崙鄉民代表李日栓說，濁水溪河床是河川局管轄，許多村民都向河川局承租耕種，長久以來通行不便，直到近年才開始鋪柏油路，讓農機具進出更便利，但現在路面已沉陷、有許多坑洞，造成村民通行危險，且還有許多地方還沒鋪柏油路，通行十分不便。
張麗善說，縣府針對濁水溪河床便道進行通盤檢討，在道路安全上確實有改善的必要，已籌措經費688萬元，會在最短時間內動工改善，讓許多在濁水溪旁耕種的農民能有更平穩的便道進出，避免因路面沉陷、崎嶇不平，影響農民行車安全，一定會還大家一條安全的通行道路。
水利處長許宏博表示，到場會勘並訪談村民後，河床便道因雨水沖刷及農機具行駛重壓，破損程度嚴重，已影響通行，將針對路面破損路段改善，以瀝青混凝土鋪設，已發包設計，預定本月底前動工，工期60個日曆天，年底前可完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言