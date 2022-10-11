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濁水溪南岸河床便道沉陷 張麗善會勘承諾改善

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
濁水溪南岸河床便道沉陷，雲林縣政府編列688萬元改善，已發包設計年底前可完工。圖／雲林縣政府提供
濁水溪南岸河床便道沉陷，雲林縣政府編列688萬元改善，已發包設計年底前可完工。圖／雲林縣政府提供

雲林縣二崙鄉濁水溪南岸河床便道近年受豪雨及強降雨沖刷，再加上農機具頻繁進出重壓，路面已嚴重沉陷，每逢下雨都會在道路坑洞上積水，影響當地村民出入安全；縣長張麗善今到場會勘，當面與村民溝通了解需求，核定工程經費688萬元並發包設計，確保民眾通行安全。

二崙鄉民代表李日栓說，濁水溪河床是河川局管轄，許多村民都向河川局承租耕種，長久以來通行不便，直到近年才開始鋪柏油路，讓農機具進出更便利，但現在路面已沉陷、有許多坑洞，造成村民通行危險，且還有許多地方還沒鋪柏油路，通行十分不便。

張麗善說，縣府針對濁水溪河床便道進行通盤檢討，在道路安全上確實有改善的必要，已籌措經費688萬元，會在最短時間內動工改善，讓許多在濁水溪旁耕種的農民能有更平穩的便道進出，避免因路面沉陷、崎嶇不平，影響農民行車安全，一定會還大家一條安全的通行道路。

水利處長許宏博表示，到場會勘並訪談村民後，河床便道因雨水沖刷及農機具行駛重壓，破損程度嚴重，已影響通行，將針對路面破損路段改善，以瀝青混凝土鋪設，已發包設計，預定本月底前動工，工期60個日曆天，年底前可完工。

濁水溪南岸河床便道沉陷，路面崎嶇不平。圖／雲林縣政府提供
濁水溪南岸河床便道沉陷，路面崎嶇不平。圖／雲林縣政府提供
濁水溪南岸河床便道沉陷，路面崎嶇不平。圖／雲林縣政府提供
濁水溪南岸河床便道沉陷，路面崎嶇不平。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左一）今到濁水溪南岸河床便道會勘並傾聽村民心聲。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左一）今到濁水溪南岸河床便道會勘並傾聽村民心聲。圖／雲林縣政府提供
雲林縣二崙鄉民代表李日栓（右二）今向縣長張麗善（左二）訴說村民需求。圖／雲林縣政府提供
雲林縣二崙鄉民代表李日栓（右二）今向縣長張麗善（左二）訴說村民需求。圖／雲林縣政府提供

濁水溪 農民

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