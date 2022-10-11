快訊

懶理不倫醜聞！「登山女神」曾格爾曝喜訊：我來了

吳淑珍眼瞼發現惡性腫瘤 醫師分析「這種癌」最容易忽略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南文化交鋒！藍：自我感覺良好 綠：凸顯漠不關心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長參選人謝龍介提出結合廟口的劇場節文化政策，強調目標是永續經營。記者鄭惠仁／攝影
台南市長參選人謝龍介提出結合廟口的劇場節文化政策，強調目標是永續經營。記者鄭惠仁／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介今天提出「台南劇場節」文化政策，要挽救受疫情等影響幾乎斷絕的小劇場生機。黃偉哲陣營回應早在做並有協助劇場團體。謝陣營表示，主張的劇場節目標是永續經營，黃的紓困是應急。

謝龍介說，若台南市的文化建設已經到位，就不會有這麼多從業工作者積極向我建言。如果黃偉哲是這般自我感覺良好，那就請他繼續安於現狀，但謝龍介會持續跟市民對話，追求台南值得更好。

謝龍介競選總部發言人童小芸說，疫情期間的紓困與補助，與長期的文化投資不同，謝龍介主張的「劇場節」，目標永續經營，黃偉哲回應的紓困，則是應急。

童小芸說，黃偉哲團隊繼上周把經發局發的抵用券說成經濟部，今天又再次犯了「張飛打岳飛」的錯誤，令人遺憾。

黃偉哲競選團隊針對謝龍介的文化政策，表示早在疫情之初，台南市政府就率先補助藝文團體，包含線上展演、線上策展、獨立書店線上導讀，超過255個藝文團體得到協助。並且推動「藝如春風走透透」，巡迴37個行政區演出，將藝術帶到廟口、將展演帶到巷口，讓藝文活動扎根基層。

謝龍介 台南市長 劇場

延伸閱讀

謝龍介推台南劇場給100萬 黃偉哲陣營：已補助團體

國慶升旗 謝龍介：執政黨推戰火邊緣世界少見

謝龍介大談幼兒福利 綠營要搶下台南關鍵第3席

郭信良總部成立湧7千人 謝龍介和黃偉哲都站台

相關新聞

南市議長郭信良自掏腰包 打金牌送議員父母鑽石婚

台南市議會今年除了舉辦重陽節敬老活動，邀請百歲人瑞聚餐，今天再表揚鑽石婚的議員父母親，議長郭信良自掏腰包，購買紀念金牌及...

台南文化交鋒！藍：自我感覺良好 綠：凸顯漠不關心

國民黨台南市長參選人謝龍介今天提出「台南劇場節」文化政策，要挽救受疫情等影響幾乎斷絕的小劇場生機。黃偉哲陣營回應早在做並...

父母忙孩子放學沒飯吃 雲林肉品市場送家扶「便利餐」

給孩子送「快餐」！雲林縣議員黃凱有感於弱勢孩子因大人忙於工作，經常在家落單，延誤用餐，今天與雲林縣肉品市場總經理黃加安捐...

國慶焰火無人機巨幅國旗有破洞 廠商：10架強風偏離路徑

國慶焰火昨晚在故宮南院園區外施放，觀眾將焰火照貼網路社群，有眼尖網友發現，無人機群飛「巨幅國旗」圖案出現多個破洞；演出的...

雲林林內火車站停車場改建了！今年底完工

雲林林內火車站旁停車場，原為台鐵宿舍區，長年因人煙稀少變成治安死角，9年前首次改建的排水等設施設備已不符需求及失修，停車...

快閃同樂+泡泡派對！台南議員參選人用親子共遊打選戰

連日來台南市部分尋求連任的市議員，以親近小朋友方式爭取年輕父母選票，陳怡珍、周麗津昨舉辦親子泡泡派對，呂維胤則與「維胤蛙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。