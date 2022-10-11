台南文化交鋒！藍：自我感覺良好 綠：凸顯漠不關心

國民黨台南市長參選人謝龍介今天提出「台南劇場節」文化政策，要挽救受疫情等影響幾乎斷絕的小劇場生機。黃偉哲陣營回應早在做並有協助劇場團體。謝陣營表示，主張的劇場節目標是永續經營，黃的紓困是應急。

謝龍介說，若台南市的文化建設已經到位，就不會有這麼多從業工作者積極向我建言。如果黃偉哲是這般自我感覺良好，那就請他繼續安於現狀，但謝龍介會持續跟市民對話，追求台南值得更好。

謝龍介競選總部發言人童小芸說，疫情期間的紓困與補助，與長期的文化投資不同，謝龍介主張的「劇場節」，目標永續經營，黃偉哲回應的紓困，則是應急。

童小芸說，黃偉哲團隊繼上周把經發局發的抵用券說成經濟部，今天又再次犯了「張飛打岳飛」的錯誤，令人遺憾。

黃偉哲競選團隊針對謝龍介的文化政策，表示早在疫情之初，台南市政府就率先補助藝文團體，包含線上展演、線上策展、獨立書店線上導讀，超過255個藝文團體得到協助。並且推動「藝如春風走透透」，巡迴37個行政區演出，將藝術帶到廟口、將展演帶到巷口，讓藝文活動扎根基層。