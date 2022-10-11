父母忙孩子放學沒飯吃 雲林肉品市場送家扶「便利餐」

給孩子送「快餐」！雲林縣議員黃凱有感於弱勢孩子因大人忙於工作，經常在家落單，延誤用餐，今天與雲林縣肉品市場總經理黃加安捐贈以雲林優質雲饗豬製造的高麗菜水餃和多種口味肉鬆送給雲林家扶服務的家庭，方便簡單用餐，貼心送暖，受扶戶備感溫馨。

黃凱指出，雲林受扶家庭常因工作，導致孩子放學回家，雖餓肚子卻無法吃點心，也沒有可幫忙督促功課，只能喝著一杯又一杯開水，耐心等大人回家做晚餐，這對正發育中孩子的健康是負面的。

於是，黃凱接洽雲林縣肉品市場總經理黃加安，希望能提供公益資源，為幫忙家扶孩子「顧腹肚」，馬上應允提供水餃與肉鬆各100份給雲林家扶應急，暫解決學童下課後不再餓肚子。一位善心的黃小姐，近一年來每月請開元食品送來戀職人鮮奶30瓶送給家扶學童飲用。

今天捐贈儀式，除了雲林在地品牌的豬肉水餃，也有原味、海苔和鹹蛋黃不同口味的肉鬆，受贈代表楊先生指出，他育有4個孩子，讀高中與國小，他因務農兼打工，早出晚歸，有時回到家已超過晚餐時間，每天只能給孩子200元零用兼買晚餐，能有水餃或肉鬆，孩子不必在放學就餓肚子。

另一位阿公也說，他也只給早餐30元，晚餐儘可能煮簡單食物祖孫共食，有水餃或肉鬆方便多了。肉品市場總經理黃加安指出，雲林是國內養豬大縣，最近推出優質雲饗豬系列內品加工產品，好吃安全又方便，尤其水餃和肉鬆頗受市場青睞，希望這次捐贈能提供受扶家庭營養又好吃的「方便餐」。