雲林林內火車站停車場改建了！今年底完工
雲林林內火車站旁停車場，原為台鐵宿舍區，長年因人煙稀少變成治安死角，9年前首次改建的排水等設施設備已不符需求及失修，停車空間也因缺乏整頓導致亂停，停車位難求，民眾反映改善，縣府今斥資200萬元啟動整新工程，預計年底完工，施工期間畫有便道及臨時車位。
該處是車站唯一一座停車場，排水系統已經失修，雨季時常有停車民眾反映積、淹水問題；每天往返台中通勤的陳姓鄉民說，此處也因機車格不多，造成站前亂停為患。
另當地淵明國中學生多來自中部縣市，通勤上學者不少，張姓鄉民認為，站前停車亂象長期無法改善，行人通行相當不易，必須「找洞鑽進車站」，非常困擾。
經縣議員邱世文與縣府工務處研議後，將打除植草磚及花台，並規畫30席汽車車格、100席機車車格，優化排水系統等，綠帶則改以場邊四周為主；另移除站前長約5公尺、寬約3公尺的石梯以拓寬停車場出入口，保留無障礙通道，全案今起動工，年底完工，工期仍開放停車，另有便道提供人車通行。
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