快閃同樂+泡泡派對！台南議員參選人用親子共遊打選戰

連日來台南市部分尋求連任的市議員，以親近小朋友方式爭取年輕父母選票，陳怡珍、周麗津昨舉辦親子泡泡派對，呂維胤則與「維胤蛙」今天下午到安平港濱歷史特色公園及南區健康綠洲公園，和大小朋友一起跳舞同樂。

呂維胤指出，為提供孩童優質、充足的活動場所，多次在議會質詢及提案時要求設置特色公園，成功爭取台南第一座特色公園大恩公園，之後更陸續爭取於竹溪公園、明和公園、水萍塭公園、灣裡休閒公園以及安平港濱歷史公園設立特色公園遊憩場，讓親子共遊、小孩放風。

為了讓孩子們能有個美好快樂的回憶，今天帶著充滿童趣的卡通貼紙和氣球，到港濱歷史特色公園及健康綠洲公園與親子跳舞同樂，限量氣球深受歡迎，推出不到5分鐘即被索取一空，小朋友們還跟著輕快的音樂與維胤娃一起玩耍、跳舞，現場氣氛歡樂，有如小型同樂會。

呂維胤表示，開心看到兒童遊具逐漸受到重視，讓公園不再只有傳統的罐頭遊具，未來會繼續打拼，在南區和安平爭取更多休閒遊憩場，提供孩童優質、有趣的放電好所在。

立委陳亭妃、市議員陳怡珍、周麗津昨在水萍塭公園舉辦親子泡泡派對，現場湧入許多大朋友、小朋友及阿公阿媽爭相體驗泡泡秀的魔力，市議員蔡旺詮也來力挺。除了親子同樂以外，現場還現做「妃妃爆爆」爆米花。讓小朋友盡情放電。

陳亭妃表示，舉辦親子泡泡派對就是為了揮別傳統選戰模式，以優質的競選方式，吸引民眾的認同與肯定。自己與議員們長期在中央與地方合作，爭取包括「班班有冷氣」讓小孩子輕鬆學習、更新「視聽教室」設備讓小孩子快樂學習、校園「遊樂器材改善」讓小孩子安全遊玩、改善「營養午餐」廚房讓小孩子吃得安心、爭取「特色公園」讓小孩子玩得開心等教育政策，都成功促使校園環境升級，給予孩子更完善的照顧。