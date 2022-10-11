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南市議長郭信良自掏腰包 打金牌送議員父母鑽石婚

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會今天表揚鑽石婚的議員父母親，議長郭信良自掏腰包，購買紀念金牌及金門高粱酒贈送。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會今天表揚鑽石婚的議員父母親，議長郭信良自掏腰包，購買紀念金牌及金門高粱酒贈送。記者鄭惠仁／攝影

台南市議會今年除了舉辦重陽節敬老活動，邀請百歲人瑞聚餐，今天再表揚鑽石婚的議員父母親，議長郭信良自掏腰包，購買紀念金牌及金門高粱酒，贈送給市議員蔡淑惠、陳秋萍、黃麗招的雙親，慶賀他們相守一甲子的幸福。

郭信良說，結婚滿60年才能被稱為鑽石婚，但人的一生才數十寒暑，有大半的光陰和來自不同家庭的人朝夕相處，而且要成為彼此最堅強的支柱，很不容易。南市議會56名議員中，有3名議員的爸媽健康和樂地共度超過60年歲月，很值得慶祝。

他表示，先前市府表揚各區鑽石婚民眾，除了人口數較多的永康區可以有2對夫妻的名額，其他各區只限額表揚1對，太過苛刻，應該檢討。他認為現今晚婚且少子化的社會，更應透過表揚鑽石婚，加深大家對幸福家庭的認同。

蔡淑惠議員的父母親結婚登記於民國50年5月20日，結縭至今超過61年。蔡爸爸說自己19歲時，因為母親罹患肝癌，匆忙地結婚，婚後太太不僅要種田、養兒育女，還拉拔6名弟妹成人。蔡媽媽也說，婚後的一切講來心酸，但他們一起走過來了，很高興能得到表揚。

議員陳秋萍表示，自己的媽媽雖然手術後行走不便，仍關心爸爸每一餐有沒有吃飽，這就是真情流露，並當場高歌《胭脂馬拄到關老爺》，獻給自己的父母。

議員黃麗招說，她的父母親年紀都已過90歲，結婚超過68年，但仍不免吵吵鬧鬧，需要孩子們回去勸架。對於自己雙親健在，很安慰也很珍惜，也祝福所有的伴侶們都健康長壽。

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