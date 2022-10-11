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錢省下來當醫療費決不買保險 過來人曝「恐怖開銷」：這3張保單能轉嫁負擔

嘉市推夜市美食消費券200元搶爆！5394人登記搶這1000份

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
推動夜市少油煙，嘉市府環保局找專家輔導攤商，打造處理油煙設備。圖／嘉義市政府提供
推動夜市少油煙，嘉市府環保局找專家輔導攤商，打造處理油煙設備。圖／嘉義市政府提供

推動夜市少油煙，嘉義市政府環保局推「環保夜市美食消費券」1000份、面額200元，開放市民登記領取，前天截止；環保局指出，總共5394人登記，換算中籤率18%多，18日將公布中籤名單，22日到11月20日止，可持券到文化商圈貼有活動響應標章的餐飲業者使用。

環保局表示，經調查，文化路夜市和鄰近商圈餐飲業總計120家，當中煮食會產生油煙的店家有77家，經輔導推廣，設有前、後油煙處理設備家數比例，從2020年22.5%提升到今年53%，雖沒特別編預算補助店家來裝油煙設備，會持續推廣，加裝設備有助顧客及業者健康。

「環保夜市美食消費劵活動」推出1000份，吸引5394人登記，環保局指出，特別和文化路及蘭井街設攤區自治會合作，可使用於文化商圈20家餐飲業，包含早、中、晚餐和消夜，一路從早吃到晚，也帶動環保餐飲低油煙的概念。

雖登記領美食消費券的人數爆量，環保局表示，預算上限制，暫時不考慮加碼。若業者在油煙防制處理上有疑問，可電洽環保局05-2251775轉207。

嘉義市政府環保局推「環保夜市美食消費券」1000份、面額200元，吸引5394人登記。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府環保局推「環保夜市美食消費券」1000份、面額200元，吸引5394人登記。圖／嘉義市政府提供

夜市 餐飲業 嘉義

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