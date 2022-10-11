衛福部台南新營醫院北門分院轉型長照 斥資3億今啟用

衛福部新營醫院北門分院轉型為台南市第一座多層級連續性長照服務機構，經衛福部投入約3億元歷經約3年整修完工，今天上午啟用。

新營醫院北門分院因2012年10月23日因遭縱火釀成13死70多人輕重傷原設置護理之家不再經營，全棟設施設備災損不能使用閒置。經台南市政府向衛福部爭取經費3億元建物整建及修繕工程，打造南市第一座多層級連續性長照服務機構，今年5月完工，上月25日舉行謝土普度祈福法會。

今上午舉行啟用儀式，邀請由市長黃偉哲率領副市長趙卿惠、衛福部次長李麗芬、立委陳亭妃、社會局長陳榮枝、市議員蔡秋蘭、新營醫院院長陳明智、北門區長張政郎等人剪綵，經營管理團隊台灣元氣村長照社團法人引進日本照護設備、雲端智慧系統，整合醫療、長照、住民資訊，並推動台日長照人員跨國交流。

位於台17線旁的北門分院為4層樓建築，提供長輩日照、長照服務，共有97個床位，依據照護需求不同，每月收費在約1萬元至4萬元不等，1樓為居家醫療資源中心、餐飲服務中央廚房、一般日間照顧中心等為主；2樓做為失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋等；3、4樓則為住宿式長照機構，透過單元照顧模式，提供溫馨空間。

黃偉哲表示，很開心見證北門分院重新再出發，當前台灣人口老化日益嚴重，以台南市來說，2019年他擔任市長南市65歲以上長者有29萬4000人，現在過3年又9個月，已變成32萬9000人，到明年會到33萬多，因此每年以1萬2000多人速度增加，長照需求刻不容緩。