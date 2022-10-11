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影／健保署長李伯璋台南大內視察巡迴醫療 感謝醫院配合

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
健保署長李伯璋視察台南偏鄉大內巡迴醫療、感謝醫院配合。記者周宗禎／攝影
健保署長李伯璋視察台南偏鄉大內巡迴醫療、感謝醫院配合。記者周宗禎／攝影

健保署長李伯璋今天到台南市大內區視察巡迴醫療，感謝奇美柳營醫院及市立醫院提供門診服務、健康促進宣導與居家照護。並贈送大內區環湖里社區關懷協會80組「台南好麵－麵麵俱到」，表達協會長期致力社區凝聚、長者的健康關懷與生活照顧，對社區居民健康促進「面面俱到」。

早年沒有健保的時代，大內區學成歸國的「台灣第一位女公醫」楊玉女貢獻一生、盡心盡力醫療照護當地居民提供，現在有巡迴醫療進入偏鄉照護居民的健康。

健保署表示，37個行政區有15區屬「醫療資源不足地區」，目前79處醫不足巡迴點達成鄉鎮覆蓋率100%目標。其中大內區人口不到9千人，65 歲以上老年人口比率高達26%，僅有3家西醫診所、1家牙科診所及2家藥局集中於行政中心所在地大內里及鄰近內江里，其餘8里為無醫村里。由奇美柳營醫院及市立醫院進駐8處巡迴醫療據點，提供「區域醫院等級的醫療照護」。

98年起柳營奇美承辦大內巡迴醫療，從原本3個里增加至6個，周一到五每天在大內區社區除門診醫療服務，還辦理BC肝炎防治、用藥安全等健康促進宣導、透過行動醫院乳癌篩檢及施打新冠疫苗，安排巡迴居家訪視獨居長者，提供血壓量測、用藥衛教及傷口照護等服務，民眾高度肯定，「滿意度高達99%」。

健保署表示，今年4月起市立醫院也進駐大內區石城里及石湖里，提供骨科及內科等醫療照護。「健保巡迴醫療滿足大內區民眾就醫需求，完善及提升就醫可近性。」

李伯璋表示，為照護偏鄉民眾，將1名醫師照顧超過2600人以上鄉鎮列為醫不足地區，每年編列8.5億元專款鼓勵西醫、中醫及牙醫等專業醫療人力，週期社區巡迴醫療據點提供醫療服務，110年全國670家醫療院所，提供1565處巡迴醫療，服務70萬3866人次，以110年1家西醫基層診所平均15572門診人次估算，就相當於有45家診所於醫不足地區提供醫療照護，大幅提高偏鄉民眾就醫可近性。

李伯璋說，懸壺濟世是醫師天職，相當感佩有大內楊玉女醫師一生貢獻偏鄉，獲當地居民肯定；健保署一直透過健保方案的改善及推動，期待結合更多醫師投入周全醫療服務給台灣各角落、各地區需要醫療照護的人民。

健保署長李伯璋視察台南偏鄉大內巡迴醫療、感謝醫院配合。記者周宗禎／攝影
健保署長李伯璋視察台南偏鄉大內巡迴醫療、感謝醫院配合。記者周宗禎／攝影
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健保署長李伯璋視察台南偏鄉大內巡迴醫療、感謝醫院配合。記者周宗禎／攝影
健保署長李伯璋視察台南偏鄉大內巡迴醫療、感謝醫院配合。記者周宗禎／攝影
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健保 偏鄉 醫師 李伯璋

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