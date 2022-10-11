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故宮南院璀璨國慶焰火帶回美麗回憶 遊客：塞車夢魘更難忘

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國慶焰火睽違18年，昨晚重回嘉義縣故宮南院園區外施放，湧入逾25萬名遊客，無總量管制、也無大眾捷運，故宮南院內外如超大夜市擠爆人潮，散場車潮塞爆四周道路，疏導近2小時才紓解，遊客飽嘗塞車夢魘。記者魯永明／攝影
國慶焰火睽違18年，昨晚重回嘉義縣故宮南院園區外施放，湧入逾25萬名遊客，無總量管制、也無大眾捷運，故宮南院內外如超大夜市擠爆人潮，散場車潮塞爆四周道路，疏導近2小時才紓解，遊客飽嘗塞車夢魘。記者魯永明／攝影

國慶焰火睽違18年，昨晚重回嘉義故宮南院園區外施放，近1小時絢麗五彩繽紛焰火，搭配600架無人機群飛及水舞光雕秀，讓湧入逾25萬名遊客驚呼連連，但無總量管制、也無大眾捷運，故宮南院內外如超大夜市擠爆人潮，散場車潮塞爆四周道路，疏導近2小時才紓解，遊客飽嘗塞車夢魘。

「太可怕了，嘉朴公路、東西向公路變成超大停車場」，遊客說，昨晚9點結束焰火表演，人潮車潮離場，瞬間流量塞爆，警方疏導困難，人車、汽機車爭道，車陣綿延數公里動彈不得，無法上國道及東西快公路。住隔壁嘉市李姓遊客說，平時開車到太保只要半小時，昨晚塞在車陣，開了1個多小時才到家；許多從高鐵嘉義站出發，搭高鐵回家差點趕不上車。

「國慶煙火唉唷恐怖~」有遊客說，不到故宮南院， 還真的不曉得使勁辦法擠到前面，才知道沒位置沒角度，進退兩難，往前擠不進，往後退不了」。

縣長翁章梁關心疏散情形，結束後特別前往各處停車場視察，也向辛苦的交警、工作人員道聲「謝謝你們！」，為國慶畫下句點。據統計，接駁車從嘉義市來回共462車次、縣府週邊（太保及朴子）來回共862車次，合計1324車次；接駁人次部分，嘉義市來回約18480人次、縣府週邊（太保及朴子）來回約3480人次，合計共5萬2960人次。

焰火晚會晚間9點結束，活動現場周邊共設置17個停車場，提供1萬2千個免費停車格，接駁加上自駕前往人潮擠爆，從散場到人潮完全離去約耗時2小時，晚間11點停車場淨空，周邊車潮疏通，回歸平靜。

翁章梁說，國慶焰火是成功城市行銷，讓台灣各地、更讓全世界看見嘉義，工作人員的投入功不可沒，大家都很辛苦，花費2小時疏通散場人潮，謝謝縣府團隊努力善後，讓整個活動圓滿結束。

國慶焰火睽違18年，昨晚重回嘉義縣故宮南院園區外施放，湧入逾25萬名遊客，無總量管制、也無大眾捷運，故宮南院內外如超大夜市擠爆人潮，散場車潮塞爆四周道路，疏導近2小時才紓解，遊客飽嘗塞車夢魘。記者魯永明／攝影
國慶焰火睽違18年，昨晚重回嘉義縣故宮南院園區外施放，湧入逾25萬名遊客，無總量管制、也無大眾捷運，故宮南院內外如超大夜市擠爆人潮，散場車潮塞爆四周道路，疏導近2小時才紓解，遊客飽嘗塞車夢魘。記者魯永明／攝影
國慶焰火睽違18年，昨晚重回嘉義縣故宮南院園區外施放，湧入逾25萬名遊客，無總量管制、也無大眾捷運，故宮南院內外如超大夜市擠爆人潮，散場車潮塞爆四周道路，疏導近2小時才紓解，遊客飽嘗塞車夢魘。記者魯永明／攝影
國慶焰火睽違18年，昨晚重回嘉義縣故宮南院園區外施放，湧入逾25萬名遊客，無總量管制、也無大眾捷運，故宮南院內外如超大夜市擠爆人潮，散場車潮塞爆四周道路，疏導近2小時才紓解，遊客飽嘗塞車夢魘。記者魯永明／攝影
國慶焰火睽違18年，昨晚重回嘉義縣故宮南院園區外施放，近1小時絢麗五彩繽紛焰火，搭配600架無人機群飛及水舞光雕秀，讓湧入逾25萬名遊客驚呼連連。圖／嘉縣府提供
國慶焰火睽違18年，昨晚重回嘉義縣故宮南院園區外施放，近1小時絢麗五彩繽紛焰火，搭配600架無人機群飛及水舞光雕秀，讓湧入逾25萬名遊客驚呼連連。圖／嘉縣府提供

故宮南院 嘉義 國慶

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