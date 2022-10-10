男子到台南漁光島玩風帆失蹤消防人員漏夜搜尋找到人

26歲林姓男子今天下午5點多到台南市安平區漁光島附近水域玩風帆船後失蹤，女友遲遲連絡不上人，今晚近9點報消防局協尋，台南市消防人員出動救生艇漏夜搜尋，也有民間人士出動水上摩托車出海協尋，直到晚間9點55分海巡人員在岸邊找到林，他雙腿擦傷打電話向家人及女友報平安。

台南市消防局救災救護中心今晚8點59分接獲林女友報案說，她男友下午約5點到漁光島靠近秋茂園海邊玩風帆船後一直連络不上，請派員搶救。

中心派出安平分隊及特搜分隊人員到場了解後，派出救生艇出海搜救。由於海上風浪大，海巡也將出動海巡艇出海搜尋。