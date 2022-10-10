歡慶雙十國慶 雲林辦健走PARTY
慶祝雙十國慶，雲林在斗南鎮公所舉辦升旗典禮及踩街活動，縣長張麗善、副縣長謝淑亞都到場參加，張麗善期許帶著感恩的心，去感謝先人篳路藍縷開創穩定的國家，也希望人不能忘本，將國父孫中山、蔣中正銅像移除，卻立起安倍晉三銅像，這是很不公平的事。
張麗善說，要懷抱感恩的心，記取先人為國家拋頭顱、灑熱血，篳路藍縷的過程，對於現在政府將國父孫中山、蔣中正銅像移除，卻立起了安倍晉三銅像，令人感到不公平，希望人不能忘本，要感恩過去的先人，才能夠有今天穩定、安定的中華民國。
張麗善也說，今天有3場慶祝中華民國國慶的活動，分別是斗南鎮升旗典禮及踩街、虎尾鎮同心公園偶戲表演、斗六市雙十社造嘉年華，由各學校、社團以農畜產品為主題，便裝健走相當用心，沿街吸引許多人參加健走行列，氣氛活潑愉快。
謝淑亞說，今天參加活動，內心真的非常激動，眼睛忍不住都要出汗了，沒有國、哪有家，這是我們的媽媽、我們的根本，雙十節就是幫母親過生日、幫國家過生日，也希望今天4公里踩街健走活動，鼓勵民眾養成規律運動習慣。
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