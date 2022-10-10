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越南國家偶劇團演出大爆滿 獨特的越南水傀儡超精彩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林國際偶戲節進入尾聲，國慶連假壓軸不斷，越南國家海防木偶劇團演出獨特的「越南水傀儡」，人潮如織坐無虛席。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節進入尾聲，國慶連假壓軸不斷，越南國家海防木偶劇團演出獨特的「越南水傀儡」，人潮如織坐無虛席。記者蔡維斌／攝影

雲林國際偶戲節進入尾聲，國慶連假壓軸精彩不斷，除各縣市傑出團隊，國際偶團接連上場，每個演場人潮如織，由故宮博物院邀請的越南國家海防木偶劇團演出獨特的「越南水傀儡」，更是坐無虛席。

雲林縣長張麗善指出，為讓大家能觀賞越南文化遺產的傳統藝術「水上木偶戲」，今年特與故宮南院合作，邀請越南國家海防木偶戲團來雲林演出，十分難得，也吸引成千上萬民眾前來觀賞，因難得一見的異國偶戲，為國慶增添不少喜氣，也讓觀眾大開眼界。

文觀處長陳璧君表示，海防木偶劇團1968年成立，是越南珍貴的國寶級傳統表演藝術，常受邀出國演出，早期是越南農閒期間，在蓄滿水的農田裡演出的木偶劇，後來走向專業，全劇以水為舞臺，搭配樂團、燈光、煙花、火炬等，演出生動，被譽為「越南農田的靈魂」。

陳璧君說，水上木偶戲演出前，會在藏有水中機關的混濁水池，構築一座水亭，屋檐垂簾搭配草木布景，操偶師站在竹簾後方的水中，以竹竿細線操偶，跳躍、划船、翻滾，動作唯妙唯肖，現場以大鼓、響板、嗩吶、銅鑼、笛、簫、揚琴、胡琴、獨弦琴、鈴鼓、鐃鈸彈奏配樂，搭配旁白、配音及歌手，襯托劇情，十分精彩。

海防木偶劇團今天下午在虎尾同心公園演出，免票入座，整個演場四周坐無虛席，連地面空地都坐滿人，許多遊客爭相錄影，他們說這是一生中首次見到的越南偶劇，的確很大開眼界，光看搭景就很特別，看完演出更回味無窮，感受異國藝術之美，也有不少越南新住民帶著全家賞戲，越南媽媽在台灣看到家鄉戲，更是感動萬分。

文觀處說，今晚7點同心公園最後一場，歡迎民眾把握機會前往觀賞。

故宮南院邀請越南國家偶團到雲林偶節演出，操偶師在水亭的垂廉裡，站在水中操演儡偶，國人很少見，甚感精彩，贏得滿場掌聲。記者蔡維斌／攝影
故宮南院邀請越南國家偶團到雲林偶節演出，操偶師在水亭的垂廉裡，站在水中操演儡偶，國人很少見，甚感精彩，贏得滿場掌聲。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節進入尾聲，國慶連假壓軸不斷，越南國家海防木偶劇團演出獨特的「越南水傀儡」，人潮如織坐無虛席。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節進入尾聲，國慶連假壓軸不斷，越南國家海防木偶劇團演出獨特的「越南水傀儡」，人潮如織坐無虛席。記者蔡維斌／攝影
故宮南院邀請越南國家偶團到雲林偶節演出，操偶師在水亭的垂廉裡，站在水中操演儡偶，國人很少見，甚感精彩，贏得滿場掌聲。記者蔡維斌／攝影
故宮南院邀請越南國家偶團到雲林偶節演出，操偶師在水亭的垂廉裡，站在水中操演儡偶，國人很少見，甚感精彩，贏得滿場掌聲。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節進入尾聲，國慶連假壓軸不斷，越南國家海防木偶劇團演出獨特的「越南水傀儡」，人潮如織坐無虛席。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節進入尾聲，國慶連假壓軸不斷，越南國家海防木偶劇團演出獨特的「越南水傀儡」，人潮如織坐無虛席。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節進入尾聲，國慶連假壓軸不斷，越南國家海防木偶劇團演出獨特的「越南水傀儡」，人潮如織坐無虛席。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節進入尾聲，國慶連假壓軸不斷，越南國家海防木偶劇團演出獨特的「越南水傀儡」，人潮如織坐無虛席。記者蔡維斌／攝影

越南 雲林 故宮南院 國慶

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