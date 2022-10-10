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南市用桌遊打造互動新模式 親力親為創造正向互動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局新豐區社福中心連續2個月利用假日舉辦「親力親為」親子培力團體活動。記者鄭惠仁／翻攝
台南市社會局新豐區社福中心連續2個月利用假日舉辦「親力親為」親子培力團體活動。記者鄭惠仁／翻攝

台南市社會局新豐區社福中心連續2個月利用假日舉辦「親力親為」親子培力團體活動，並邀請服務中的弱勢家庭家長與孩童一起加入，藉由桌遊體驗、繪本、故事分享等團體活動，豐富弱勢兒少假日生活，也增進親子間正向互動的生命經驗。

參加親子培力團體的莊爸爸表示，平常光是要維持生計就很困難，根本沒有機會讓孩子參加才藝或課外活動，更別說要花時間陪伴小孩子，因此每次來參加團體課程時，看到孩子們非常投入、興致勃勃的樣子，就覺得很

。剛開始玩桌遊時，會感到害羞，但參與幾次之後，發現自己也可以自在地與孩子一起玩，與孩子間的關係更加親密了。

社會局指出，針對資源相對弱勢家庭，因父母親經常忙於生計而疏於與孩子的互動，使得親子之間的溝通渠道無法有效建立。新豐區社福中心推出「親力親為」親子培力團體活動，透過團體培力方式，藉由這些家庭平時較不會接觸到的桌上遊戲、繪本及故事書等互動，做為家長與孩子互動的媒材，讓孩子願意主動分享自己情緒以及想法，家長也透過遊戲的過程，更了解孩子的個性，有助於提升親子的互動品質，增進親子之間合作、親密的關係。

台南市目前已成立安平、安南、北門、玉井、善化、麻豆、新豐、新營、永康、東區、南區、北區共12處社會福利服務中心。社會局長陳榮枝表示，各區社會福利服務中心於假日期間推出一系列的活動，除提升親子間的互動機會，更讓弱勢家庭能夠接觸多樣態的正向活動，進而落實社會安全網，建構完整綿密家庭及社區支持網絡，共創幸福安全的社會環境。

親子 弱勢家庭 台南

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