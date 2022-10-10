嘉義市舊機車換電動 加碼補助快用罄 充電站密度全國第1

嘉義市機車密度全國第2，市府今年配合中央淘汰2007年6月底之前的老舊機車換電動二輪車，加碼600萬元預算，市民汰舊有望最多補助1萬6000元。環保局表示，今年較踴躍，預算已用約7成，預計年底用罄。另，提供電動機車的充電站，達108站，密度全國第1，市府視情況研議增設。

據統計，2019年至2021年底，嘉義市共計淘汰2007年6月30日前出廠老舊燃油機車2萬6572輛，今年汰舊成效，到8月底淘汰老舊機車3127輛；嘉義市老舊機車截至8月底，還有3萬8663輛，占設籍的燃油機車22.4%。

環保局表示，若汰掉2007年6月底前出廠的燃油機車、並換購電動二輪車，經濟部補助7000元、環保署2000元，若同意將溫室氣體減量效益歸屬該署，再多1000元、嘉市府加碼6000元；一般市民總計最多1萬6000元，中低收入戶可達2萬元。

環保局也指出，去年汰舊加碼補助的預算最終使用約9成，今年已7成，期限至12月31日或經費用完為止，一般年底有波換車潮，有望提前達標，籲盡速申請避免向隅。

此外，嘉義市公有停車場被指尚無設置電動汽車充電樁，不過電動機車部分，環保局說明，業者設的換電站45座，密度全國第3；業者設的快充站、以及環保局設的免費及投幣式充電站，共108站，密度全國第1，分布公家機關、賣場、社區大樓等，都有使用。

是否擴充機車充電站，環保局說，明年尚無規畫，不過會視使用者情況，再做研議。淘汰或新換購電動二輪車補助資訊可上嘉義市府環保局網站，或電洽05-2251775轉213。