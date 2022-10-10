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台南六重溪年度夜祭 祈求祖靈保佑

中央社／ 台南10日電

台南市六重溪部落大武壠族特有的文化盛事－「六重溪年度祭典」，去年因疫情關係不對外開放。昨晚舉行恢復各界參與祭典，族人祈求祖靈給予族親及市民最大的保佑。

每年農曆9月14、15日，六重溪依例舉辦夜祭。去年部落祭典受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗，經過協會和公廨主委討論後，決定不對外開放參觀。今年恢復各界參與祭典，許多民眾親臨現場體驗，透過傳統祭典舉辦，讓更多人了解族人敬天謝地意涵，也傳承大武壠族群夜祭文化。

依南市府今天新聞稿，六重溪部落的夜祭曾中斷約50多年，後來在地方人士及學者努力下，以老人家的片段記憶為線索，1998年除了將失傳的6首牽曲拼湊出其中的3首，也在1999年恢復夜祭舉辦。

台南市政府原住民族事務委員會主任委員白惠蘭Salau Kaljimuran說，六重溪部落近年來積極向中央原民會申請平埔聚落活力計畫經費，整修公廨。去年以部落長輩口述歷史故事方式，完成馬賽克拼貼故事牆，不只美化部落風貌，也用特別方式記錄在地歷史，讓外地朋友在踏入六重溪部落時，更能直接認識六重溪部落在地歷史與文化脈絡。

台南市長黃偉哲也透過新聞稿表示，六重溪人文與生態特色薈萃，近年在年輕一輩族人投入部落文化復振工作，主動蒐集老照片、說部落的故事、設置入口意象等，為部落營造添增新活力，呈現出不一樣文化內涵。

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