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連續28年國慶辦捐血 台南新豐獅子會號召民眾紓解血荒
台南市新豐獅子會連續28年在每年國慶日舉辦捐血活動，今天上午又在台南市歸仁區仁壽宮舉行，希望一舉突破去年紀錄募集8百袋鮮血，許多民眾趁休假、天氣好來捐血，現場非常熱鬧。
新豐獅子會長許榮源感謝仁德、永美獅子會會友參與贊助車用腰靠、飲料等禮品，還有理髮志工南關社大理療社及仁壽宮媽媽志工25人參與服務。因為現場民眾很多，市議員杜素吟到場爭取支持，議員許又仁確診、太太楊秀碧代夫拜票，不少鄉親表示要投票給他們。
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