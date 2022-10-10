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以電代油才環保！ 台南103輛老舊機車不合格遭告發

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府加強老舊機車汰換，最高補助2.7萬，申請期限還剩3個月。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府加強老舊機車汰換，最高補助2.7萬，申請期限還剩3個月。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保加強管制老舊機車及路邊排氣攔檢，維護空氣品質，今年前9月共攔檢531輛機車，其中103輛不合格遭告發，處1500元至3000元罰鍰。

環保局表示，市府淘汰2007年6月30日前出廠老舊機車換購電動機車方案，只要在今年完成淘汰換購，並在明年1月10日前申請，含中央補助最高可省2.7萬元，有需求者要把握期限。

市長黃偉哲表示，2050淨零碳排為重要目標，近年來南市電動機車充電、換電站日益方便，目前全市有594個充電站、369處換電站，市區每座換電站距離平均低於350公尺。全市電動機車5.4萬輛，較2017年成長6.8倍，為6都第1。使用電動機車享停車半價、免燃料稅、免排氣檢驗、低噪音、低失竊等優勢。

環保局統計，今年1至9月攔檢531輛老舊機車，103輛排氣不合格，不合格車輛中1到4期老舊燃油機車佔比超過6成，不合格的車輛分別告發1500元至3000元不等罰鍰。

台南市政府2022年「淘汰老舊機車及換、購低汙染車輛補助方案」，提供電動機車購車優惠，含中央補助最高可省2.7萬元，更多訊息可分別至台南市「機車管制及汰舊換新補助資訊網

(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」線上系統和環保署「廢車回收一站通」網站 (https://reurl.cc/12Wd59)申辦。

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