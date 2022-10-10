快訊

左側睡能減少胃酸逆流！哪種睡眠姿勢最健康？專科醫師這麼說

郁方驚曝曾抖內給「爬山台灣之光」 感嘆遇到詐騙

12億新竹棒球場整修逾2個月 他曝最新照怒了：還是一樣！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假遊台南 「老牛的家」看4頭退休耕牛慢活時光

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國慶連假許多遊客到台南，少見的「老牛的家」歡迎參觀。記者周宗禎／翻攝
國慶連假許多遊客到台南，少見的「老牛的家」歡迎參觀。記者周宗禎／翻攝

國慶連假許多遊客到台南旅遊，很多人到柳營德元埤荷蘭村，不知一旁有少見的「老牛的家」，要讓耕牛能夠安養天年；市府農業局表示，這裡有專人導覽自然景觀、農耕具展區，是寓教於樂好去處，適合家庭旅遊，常有台南學校戶外教學、機關團體參觀，也有電視劇組取景拍攝，歡迎各地民眾來旅遊。

老牛的家設立已12年，是當時體恤一生辛苦耕作退役老耕牛成立的老牛安養中心，讓牠們過著頤養天年生活。目前收養4頭牛，每頭牛都有自己的名字，也有各自喜愛活動的領域。水牛在天氣炎熱時喜歡泡在水池中消暑，每隻老牛吃草時總有白鷺鷥飛來背上或在身邊陪伴，讓牠們吃得更津津有味。民眾在現場可以近距離觀看老牛悠閒吃草，享受慢活的時光。

老牛的家還有室內耕牛文化展區，展示內容包含古早時期牛籍、牛嘴籠、牛穿鞋、牛墟、烙角印等等珍貴文物資料，還陳列五齒耙、蜈蚣耙、牛擔、牛鈴及種土豆機等古農機具，重現早期農村生活，讓大眾重溫純樸農村風情。現場導覽解說台灣早期人牛一同耕種與牛互動的歷史。

「老牛的家」開放時間上午8點至下午5點，全年無休。在台南市柳營區神農里新厝102號，緊鄰德元埤荷蘭村，可搭乘大台南公車黃3線，新營車站或柳營車站搭車，德元埤下車就可抵達。

國慶連假許多遊客到台南，少見的「老牛的家」歡迎參觀。記者周宗禎／翻攝
國慶連假許多遊客到台南，少見的「老牛的家」歡迎參觀。記者周宗禎／翻攝
國慶連假許多遊客到台南，少見的「老牛的家」歡迎參觀。記者周宗禎／翻攝
國慶連假許多遊客到台南，少見的「老牛的家」歡迎參觀。記者周宗禎／翻攝
國慶連假許多遊客到台南，少見的「老牛的家」歡迎參觀。記者周宗禎／翻攝
國慶連假許多遊客到台南，少見的「老牛的家」歡迎參觀。記者周宗禎／翻攝

延伸閱讀

國慶連假消防好累！南橫山區多件山友受傷持續入山救援

影／華府僑團國慶大不同 蕭美琴趴趴走國台語轉換自如

蔡總統國慶講話：疫後挑戰大

國慶北返車潮塞在國道上 部分路段晚間「紅爆」車速剩20多公里

相關新聞

國慶連假遊台南 「老牛的家」看4頭退休耕牛慢活時光

國慶連假許多遊客到台南旅遊，很多人到柳營德元埤荷蘭村，不知一旁有少見的「老牛的家」，要讓耕牛能夠安養天年；市府農業局表示...

好神！資深媒婆代神明提親 男女神明一擲就聖杯

嘉義縣職業媒婆黃淑晴當40年媒婆，首次接到神明娶親超級任務：男方台中忠福堂廣澤尊王，女方全臺開基祖廟雲林土庫鳳山寺妙應仙...

南鯤鯓代天府吳王誕辰熱鬧 南市消防加強取締非法爆竹

農曆9月15日(國曆10月10日)是五府千歲中吳王誕辰，香火鼎盛的台南北門南鯤鯓代天府日來進香陣頭不歇，南市消防加強取締...

雙十連假台南安平、老街、商圈現人潮 首日逾20萬人

今天是雙十連假第2天，台南安平老街、中西區歷史街區、國華、海安商圈都湧現人潮，汽車停車格位一位難求，有家長載著全家人來台...

全民運超熱血高中生 台中2學生騎單車到東石觀賽

全民運出現超熱血觀賽高中生！今日2名從台中清水區搭火車到嘉義車站的學生，從市區開始騎微笑單車，行經省道再轉168縣道，朝...

花不到5萬元 南消五大安全升級購鋼瓶推車及防傾倒套環

勤務繁重的台南市消防局第五大隊，最近添購鋼瓶推車及防傾倒套環，除防止氧氣鋼瓶傾倒，也讓執勤同仁換氧氣鋼瓶時更省力、安全，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。