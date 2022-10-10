國慶連假遊台南 「老牛的家」看4頭退休耕牛慢活時光

國慶連假許多遊客到台南旅遊，很多人到柳營德元埤荷蘭村，不知一旁有少見的「老牛的家」，要讓耕牛能夠安養天年；市府農業局表示，這裡有專人導覽自然景觀、農耕具展區，是寓教於樂好去處，適合家庭旅遊，常有台南學校戶外教學、機關團體參觀，也有電視劇組取景拍攝，歡迎各地民眾來旅遊。

老牛的家設立已12年，是當時體恤一生辛苦耕作退役老耕牛成立的老牛安養中心，讓牠們過著頤養天年生活。目前收養4頭牛，每頭牛都有自己的名字，也有各自喜愛活動的領域。水牛在天氣炎熱時喜歡泡在水池中消暑，每隻老牛吃草時總有白鷺鷥飛來背上或在身邊陪伴，讓牠們吃得更津津有味。民眾在現場可以近距離觀看老牛悠閒吃草，享受慢活的時光。

老牛的家還有室內耕牛文化展區，展示內容包含古早時期牛籍、牛嘴籠、牛穿鞋、牛墟、烙角印等等珍貴文物資料，還陳列五齒耙、蜈蚣耙、牛擔、牛鈴及種土豆機等古農機具，重現早期農村生活，讓大眾重溫純樸農村風情。現場導覽解說台灣早期人牛一同耕種與牛互動的歷史。

「老牛的家」開放時間上午8點至下午5點，全年無休。在台南市柳營區神農里新厝102號，緊鄰德元埤荷蘭村，可搭乘大台南公車黃3線，新營車站或柳營車站搭車，德元埤下車就可抵達。