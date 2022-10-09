好神！資深媒婆代神明提親 男女神明一擲就聖杯

嘉義縣職業媒婆黃淑晴當40年媒婆，首次接到神明娶親超級任務：男方台中忠福堂廣澤尊王，女方全臺開基祖廟雲林土庫鳳山寺妙應仙妃。黃淑晴上午與忠福堂代表到鳳山寺提親，雙方代表擲筊請示神明獲聖杯，在信眾見證下，雙方簽盟定喜帖疏文，由男方神明擇吉日，按古禮迎娶。

黃淑晴說，廣澤尊王與妙應仙妃是一對神仙眷侶，通常兩尊神像都會一起供奉在廟裡面，台中豐原忠福堂廣澤尊王少了妙應仙妃，鳳山寺妙應仙妃未分靈，姻緣來自忠福堂有一次徒步進香，到土庫鳳山寺。

廟方人員談及妙應仙妃還未和廣澤尊王配對，鳳山寺擲筊問妙應仙妃，妙應仙妃應允6個聖杯願意出嫁，忠福堂廟方也問廣澤尊王，獲3個聖杯同意迎娶，並找黃淑晴當媒婆，令她感到驚喜。

上午國慶連假第2天逢黃道吉日，許多人辦喜事，忠福堂代表提親車隊，南下到鳳山寺提親，黃淑晴說，雙方討論結婚吉日、大小聘、金飾、喜餅及十二禮等細節，婚禮流程遵循古禮。

提親現場大批信眾觀禮，擠爆土庫繁華中山路，忠福堂禮生領頭，接著陣頭、七爺八爺，鞭炮聲相隨，廣澤尊王神尊三進三出鳳山寺提親，遵循古禮帶龍鳳餅、蘋果、高粱酒等，廟方人員擲筊一擲就聖杯，代表雙方神明願結天盟連理，簽下盟定喜帖的疏文，共結永世之好。