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南鯤鯓代天府吳王誕辰熱鬧 南市消防加強取締非法爆竹

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南鯤鯓代天府吳王誕辰，廟前日來熱鬧 滾滾，南市消防加強宣導取締非法爆竹。圖 ／台南市政府消防局提供
南鯤鯓代天府吳王誕辰，廟前日來熱鬧 滾滾，南市消防加強宣導取締非法爆竹。圖 ／台南市政府消防局提供

農曆9月15日(國曆10月10日)是五府千歲中吳王誕辰，香火鼎盛的台南北門南鯤鯓代天府日來進香陣頭不歇，南市消防加強取締非法爆竹，籲請民眾勿以身試法。

南鯤鯓代天府主祀「李、池、吳、朱、范」五府千歲，近日適逢三王吳府千歲聖誕，全台各地分靈寺廟，陸續來到南鯤鯓祖廟謁祖進香，南市政府消防局第三救災救護大隊除加強爆竹煙火安全宣導，也嚴格取締違法情事。

消防局長李明峯表示，各廟會及遶境活動非必要如有施放爆竹煙火時，應遵守「台南市爆竹煙火施放管制自治條例」相關規定，如施放舞台煙火以外專業爆竹煙火，負責人應於施放5日前，檢具施放時間、地點、數量、種類、來源及安全防護措施等文件資料，向消防局申請許可後方可施放，違反者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

台南 南鯤鯓代天府 遶境

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