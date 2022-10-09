南鯤鯓代天府吳王誕辰熱鬧 南市消防加強取締非法爆竹

國慶焰火明晚在嘉義故宮南院登場，8點一到，2.6萬發焰火彈，將在45分鐘內施放完畢；為拍到國慶焰火美景，愛好攝影人士已準備好在明日清晨5點，搶先進入南院，到臨水廣場第一排擺腳架...

2022-10-09 17:30