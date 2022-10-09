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台中廣澤尊王向雲林妙應仙妃提親 擇日大婚

中央社／ 雲林縣9日電

台中市忠福堂今天為廣澤尊王向雲林縣土庫鳳山寺供奉的妙應仙妃提親，在眾人見證下簽訂喜帖文書，媒人婆黃淑晴形容為「超級大任務」，雙方決議訂結同天，將擇吉日照古禮舉行大婚儀式。

忠福堂的提親隊伍今天熱熱鬧鬧抵達土庫鳳山寺，由於民眾鮮少看過神明提親，又恰逢國慶連假，吸引許多人圍觀。

迎親隊伍帶著龍鳳餅、蘋果、高粱酒等物來提親，廣澤尊王駐駕在鳳山寺內，廟方人員擲筊詢問，得到一個聖筊，代表雙方神明十分樂意能結為連理，在眾人見證簽訂喜帖的疏文，訂下這門親事。

黃淑晴與雙方廟宇人員討論訂婚、結婚吉日及大小聘、金飾、喜餅及十二禮等細節；雙方決定，訂婚和結婚同一天，將擇吉日迎娶，屆時會安排轎伕、伴郎伴娘，沿路踩街遶境，展現傳統文化與宗教儀式，要讓喜事圓滿，信徒歡喜。

黃淑晴接受中央社記者電訪時指出，傳統信仰中廣澤尊王和妙應仙妃是一對神仙眷侶，但祀奉廣澤尊王的台中忠福堂卻沒有妙應仙妃的神像，而雲林縣土庫鳳山寺內的妙應仙妃也尚未分靈出去，男未婚女未嫁。

黃淑晴說，台中忠福堂曾到雲林縣土庫鳳山寺交流，鳳山寺人員提及妙應仙妃仍單身，經請示神明詢問是否可能結親，結果連續出現聖筊，點頭答應要嫁給台中忠福堂廣澤尊王，台中忠福堂人員回廟後也請示廣澤尊王，神明也應允迎娶，兩廟決定為神明締結良緣。

黃淑晴擔任媒人婆40年，協助許多新人終成眷屬，曾幫嘉義城隍爺嫁女兒當媒人婆，如今是首次幫忙神明提親，她形容為「接到超級大任務！」

雲林 結婚 遶境

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