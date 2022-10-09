拍國慶焰火明晨5點南院卡位戰 限300人上太平雲梯賞焰

國慶焰火明晚在嘉義故宮南院登場，8點一到，2.6萬發焰火彈，將在45分鐘內施放完畢；為拍到國慶焰火美景，愛好攝影人士已準備好在明日清晨5點，搶先進入南院，到臨水廣場第一排擺腳架、卡好位；另梅山太平雲梯也特別延長營業到晚上9點，限額300名，讓民眾能在雲梯賞國慶焰火、拍美照。

引頸期盼的國慶焰火將登場，下午2點開始進行車輛及行人徒步區管制，預估管制區內能容納27萬人；明天國慶焰火晚會暖場表演，從下午6點半開始到7點半，演出故宮平安夜特輯；7點半開場，由嘉義縣長翁章梁先致詞、接續立法院長游錫堃，7點52分蔡英文總統致詞，7點58分啟炮儀式；8點國慶焰火施放，到8點45分，交響樂團、高空焰火、光雕水舞及無人機共同跨域演出。

故宮南院表示，明天看國慶焰火，在故宮南院園區內有2個最佳觀賞點，「北側廣場園區」以及「遊客中心臨水廣場」，而北側的雙十下午茶市集，上午11點起有近百攤美食供民眾選擇，院區博物館內上午10至12點，1樓集賢廳放映「小島大明星」電影，下午2至3點，1樓集賢廳有「璀璨韶聲：越南才子樂表演」，下午3至4點在2樓大廳，有「越南奧黛摩登秀」，將越南文化帶進觀眾的視聽感知中。

不想人擠人的民眾，嘉義縣文化觀光局推薦可於縣府前廣場、蒜頭國小、六嘉國中、嘉義高鐵站、嘉己人公園及「你家屋頂」的管制區外觀賞焰火；另在嘉義縣山區有6大拍攝觀賞點，民眾可提早上山前往梅山鄉的太平雲梯或二尖山、竹崎鄉頂石棹、番路鄉半天岩或二延平山及阿里山鄉小笠原山，以俯瞰視野賞國慶焰火。

梅山太平雲梯今天人潮湧入，也因爲是文觀局推薦的嘉義山區觀賞點之一，太平村長嚴清雅表示，經討論，太平雲梯營夜時間也特地為國慶焰火晚會，延長到晚上9點，太平雲梯及周邊平台場地，共可容納約500人，凡要進入太平雲梯內，請當天現場購票入場限額300人，民眾可首度享受在太平雲梯上賞國慶焰火大景，拍美照，留下獨特美好的回憶。