雙十連假台南安平、老街、商圈現人潮 首日逾20萬人

今天是雙十連假第2天，台南安平老街、中西區歷史街區、國華、海安商圈都湧現人潮，汽車停車格位一位難求，有家長載著全家人來台南玩，好不容易找到停車位，直呼中西區不好停車，更要把握機會玩個夠、吃到爽。

今天11點多海安、國華、中正路商圈就陸續湧入觀光客，偕老攜幼、情侶相伴、好友同行、親子共遊都有，其中年輕人最多，國華街道上盡是排隊等候美食的人潮，賣豆腐的商家說，昨天人較少，今天明顯增多，自己的生意也不錯。水仙宮3兄弟魚湯店、金得春捲、阿松割包、富勝號碗粿等都見排隊人龍，因天氣熱，買冷飲的生意也好的不得了。

安平遊憩碼頭廣場因有小朋友最喜歡的米奇、米妮活動，也帶動安平老街人潮，今天人潮更甚於昨天，入夜後還有「大魚星光牆」和「大魚的祝福」鯨魚隔港遙遙相望，也是吸引遊客的拍照點。另台南市議在廣場舉辦「2022議起愛相隨-平安祈福燈會」，夜間有璀璨燈會還有鞋藝嘉年華，歡迎民眾來台南體驗不一樣的夜間觀光。

觀光旅遊局統計，安平老街周邊人潮滿滿，從中秋連假開始就表現亮眼，米奇與好朋友CHILL遊台南活動及10月6日起壓軸登場的10公尺巨型米奇、米妮本尊加持下，昨日安平老街周邊吸引逾6萬5千觀光人次。經典熱門景點國華海安小西門商圈、小西門商圈、孔廟文化園區、赤崁文化園區、鹽水老街及新化老街等街區人潮最多，共吸引近11萬遊客走訪。

台南美術館最後尾聲的亞洲地域與幽魂展展出至10月16日，昨天也吸引逾4千人造訪，再創中秋連假以來的看展人潮高峰，山上水道博物館於3年前的國慶日對外開放以來，深受大小朋友歡迎，今年適逢舉辦台南水道百年紀念活動，加上出遊熱潮復甦，昨日就吸引近4千人進場，3年來進場民眾總計可望於近期內突破150萬人次。

奇美博物館的「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德巡迴特展」也有近3千旅客入館參觀。而「2022台南好米季」在後壁區菁寮老街附近農地，利用「黃、綠、紫紅、白」共4色彩葉水稻編織超人氣「貓貓蟲咖波」彩繪圖騰，昨日舉辦「咖波稻陣走」稻田彩繪健走活動，菁寮老街吸引近2千人。