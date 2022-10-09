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全民運超熱血高中生 台中2學生騎單車到東石觀賽

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
來自台中的2名高中生曾英誠（左）及蔡孟承（右），今從台中清水搭火車到嘉義，再騎微笑單車前往東石國中觀賽，幫學姐的躲避球比賽加油。記者呂慧瑜／攝影
來自台中的2名高中生曾英誠（左）及蔡孟承（右），今從台中清水搭火車到嘉義，再騎微笑單車前往東石國中觀賽，幫學姐的躲避球比賽加油。記者呂慧瑜／攝影

全民運出現超熱血觀賽高中生！今日2名從台中清水區搭火車到嘉義車站的學生，從市區開始騎微笑單車，行經省道再轉168縣道，朝嘉義縣東石國中前進，趕在下午1點前抵達，為了就是要幫比賽躲避球賽的學姐們加油，也成為賽事場外最熱血的風景。

記者今天上午11點多，前往嘉義縣立體育館採訪時，行經168縣道，遇見兩名學生，在路上奮力騎微笑單車，趕路樣，下車關心怎會騎這麼遠？

為什麼會選擇騎單車，不搭公車呢？苗栗縣苑裡高中高二生蔡孟承說，這樣才熱血啊！從市區騎快2小時了，真的好累，但不後悔騎腳踏車啦！賽事結束後，也是再原路騎車返回市區，再搭火車返家。

另一名台中中港高中高一生曾英誠說，今天早上搭8點52分，兩人從台中清水搭到嘉義市火車站，再騎微笑單車前往東石國中觀賽，要幫學姐們的躲避球比賽加油。

嘉義縣文化觀光局長許有能表示，2022全民運動會昨天晚間盛大開幕，吸引近1萬人參加，會場以科技方式幻化無限可能，突破以往呈現方式，也代表著科技時代力量，尤其國歌安排鄒族領唱，震撼人心，深受蔡英文總統與行政院長蘇貞昌等人的大力稱讚。

來自台中的2名高中生曾英誠（左）及蔡孟承（右），今從台中清水搭火車到嘉義，再騎微笑單車前往東石國中觀賽，幫學姐的躲避球比賽加油。記者呂慧瑜／攝影
來自台中的2名高中生曾英誠（左）及蔡孟承（右），今從台中清水搭火車到嘉義，再騎微笑單車前往東石國中觀賽，幫學姐的躲避球比賽加油。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 單車 東石

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