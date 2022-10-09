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嘉義市國慶連假人滿 訂房破7成超越中秋連假 封路辦超跑秀
嘉義國慶連假周末活動多，除故宮南院將辦國慶焰火，嘉義市湖美一路封路舉行「跑車動態秀」，匯集200多輛超跑做直線加速、甩尾；市府表示，盼嘉義市購物節抽輕豪宅大獎以及加碼百萬休旅車活動，帶動新一波觀光消費熱潮。
嘉義市長黃敏惠表示，「連假很多人到嘉義市，飯店早就被搶訂一空、人潮滿滿」；市府統計，嘉義市國慶連假的訂房率，整體達7成，較好的更達8、9成客滿狀態，超越中秋連假。旅宿業者分析，市區活動多，加上國慶焰火，都有帶動來玩的人潮。
黃敏惠今與台灣觀光旅遊聯盟總會創會會長「鳥來嬤」吳敏，一同揮舞國旗，為賽車手加油；黃敏惠說，用最歡欣的心情祝福中華民國生日快樂，歡迎大家前往觀賞。
嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗指出，2022嘉義市文化商圈成果發表嘉年華8日、9日兩天，在嘉義市文化公園熱鬧舉辦；動態活動於湖美一路舉行超跑秀，9日及10日上午8時至下午6時，歡迎到湖美一路參觀刺激、精彩的超跑動態秀。湖美一路的超跑秀民眾須付200元入場費。
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