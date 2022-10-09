快訊

獨／時機敏感！國軍擬修法 讓破獲國際陰謀擾機關者獲勳獎

本土+4萬4457例、連14天上升！108例境外 62例死

「原子少年」小孩暫停事業倒數 Ella暖心叮嚀網推爆

國慶連假 嘉義縣市宿住率居全台冠亞軍

中央社／ 嘉義市9日電

根據交通部觀光局台灣旅宿網資訊，嘉義縣市在國慶日連假住宿率居全台灣冠亞軍，嘉義縣旅宿業者表示，國慶煙火等大型活動帶動人潮，連續3天滿房，嘉義市餐飲業者也受惠。

根據交通部觀光局台灣旅宿網5日的資訊顯示，嘉義市國慶連假訂房率為全台第二名，嘉義縣位居第一名。

嘉義縣棒棒積木飯店公關企劃副理林靜盛今天告訴中央社記者，嘉義縣在國慶連假時舉辦多項活動，包括雙十煙火、全民運、故宮南院的水舞和蒜頭糖廠的五分車開通，吸引許多外地人來嘉義縣遊玩，飯店連續3天滿房。

位於嘉義市的耐斯王子飯店連續假期幾乎客滿，同時帶動餐飲的業績。為了因應國慶連假的人潮，飯店增加食材備料。

嘉義市民林志榮指出，這幾天市區的許多火雞肉飯店家都爆滿，至少比平常的假日須多排30分鐘。文化夜市、檜意森活村等景點也是人擠人，車潮、人潮造成市區交通壅塞。

觀光新聞處張婉芬處長表示，國慶連假3天，嘉義市有嘉義文化創意產業園區舉辦「嘉+酒市集」，同時嘉義市湖美一路的「跑車動態秀」等大型活動與觀光行銷推廣，以及團體旅遊補助加乘效應，帶動嘉義市的住宿率。

嘉義市長黃敏惠與沉睡大白熊設計師莊信棠應景與「國旗口罩」版大白熊合影，邀請民眾把握連假快來「嘉」玩。

黃敏惠表示，迎接光輝10月來臨，市府再度以國旗妝點中山路，就連嘉義車站前的沉睡大白熊也換新妝，以國旗口罩祝賀中華民國「生日快樂！」歡迎遊客來「嘉」，與大白熊一同在飄揚的旗海中合照，歡度應景又帶有童趣的國慶假期。

嘉義市府觀光新聞處提醒民眾，嘉義市購物節延長至10日，來嘉消費滿新台幣500元就有機會抽輕豪宅大獎以及加碼的百萬休旅車。

延伸閱讀

超跑抵嘉吸睛 文化商圈嘉年華熱鬧登場

推動綠色運輸 綠電抵嘉環保市集

李俊俋批「所得來自外地」比例高 黃敏惠：區域經濟關係

嘉市400年諸羅鳥榕王遭砍、地方錯愕反彈 黃敏惠說話了

相關新聞

嘉義市國慶連假人滿 訂房破7成超越中秋連假 封路辦超跑秀

嘉義國慶連假周末活動多，除故宮南院將辦國慶焰火，嘉義市湖美一路封路舉行「跑車動態秀」，匯集200多輛超跑做直線加速、甩尾...

影 ／台南新化果菜市場開箱 波浪型綠化屋頂吸睛

號稱全國最美果菜市場的台南新化果菜市場，今由市長黃偉哲正式開箱，逐一介紹市場相關設施，波浪型綠化屋頂尤其吸睛。黃還現場幫...

蒜頭糖廠五分車 首航高鐵站

台糖蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站昨天通車，搭載百餘名來賓、遊客的首航列車緩緩駛離五分車高鐵站，時速僅10多公里，抵達蒜頭...

國內唯一的虎尾鐵道市集 鐵路特色小攤開賣爆人潮

為展現國內僅存鐵道運蔗特色的雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會，今天下午在穿越市區的台糖鐵道上開辦「鐵道市集」，因逢雙十國慶連...

雲嘉海域彊界爭戰再起雲林縣府不妥協 嘉縣府：反應過度

內政部營建署上月30日召開國土計畫視訊會議，嘉縣府與會代表在會議要求就嘉縣毗鄰雲林、台南海域線調整，雲林縣府今天發布新聞...

台南國慶連假訂房逾9成 米奇、米妮吸客6千人拍照打卡

國慶連假首日天公作美，台南再度湧現旅遊人潮，熱門的國華海安商圈、小西門商圈、赤崁園區、孔廟園區及南紡商圈一早上湧入逾4萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。