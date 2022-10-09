快訊

獨／國軍與「黑熊學院」無涉？ 國防院力挺籲民參與防衛課程

「mRNA疫苗會在全身亂竄引起器官發炎，蛋白疫苗不會」是事實嗎？

影 ／台南新化果菜市場開箱 波浪型綠化屋頂吸睛

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新化果菜市場開箱，波浪型綠化屋頂如小山丘，相當吸睛。記者謝進盛／攝影
台南新化果菜市場開箱，波浪型綠化屋頂如小山丘，相當吸睛。記者謝進盛／攝影

號稱全國最美果菜市場的台南新化果菜市場，今由市長黃偉哲正式開箱，逐一介紹市場相關設施，波浪型綠化屋頂尤其吸睛。黃還現場幫忙促銷香蕉及酪梨，吸引大批遊客搶購，讓試營運迄今人聲鼎沸的果菜市場，人氣更強強滾。

新化果菜市場歷經3年多施工，上月16日起試營運，由台南農產運銷公司接手投入室內裝修等優化工程，對外營運未滿一個月就獲得外界好評，到訪民眾已逾10萬人次。

黃偉哲上午由農業局長李建裕、台南農產運銷公司總經理李芳林、市議員林志展等人陪同，踩點逐樓開箱果菜市場。

黃偉哲表示，新化果菜市場輪美奐屋頂觀景區，1樓市場也很值得大家前往採買，此外，還設有飲食區，讓大家在走累的時候可以小憩一下。

李建裕表示，新化果菜市場內空間採大挑高、大跨距，通風照明良好，出入口人車分流，進卸貨動線順暢，機能區位清晰易辨識，顛覆以往傳統果菜市場交通動線不便利等問題。此外，市場亮點之一為波浪型的綠化屋頂，除有建築散熱效果更兼具觀旅功能，民眾可依照市場路線指引，至四樓觀景台一覽屋頂景觀及市場周邊風景。

農業局表示，新化果菜市場目前固定於農曆2、10、16、25休市四天，一般遊客如果想至市場參觀、採買，相關營業資訊詳見台南市農產運銷公司臉書專頁查詢。

新化果菜市場交易情形。記者謝進盛／攝影
新化果菜市場交易情形。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲親自導覽新化果菜市場特色。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲親自導覽新化果菜市場特色。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲化身叫賣哥促銷香蕉。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲化身叫賣哥促銷香蕉。記者謝進盛／攝影

延伸閱讀

影／謝龍介爆郭信良連任穩了？郭信良和黃偉哲這樣說

南市賴系議員王錦德拚連任 賴清德賀電、陳宗彥披彩帶

郭信良總部成立湧7千人 謝龍介和黃偉哲都站台

影／「挺台南、作伙贏」說明會 蘇貞昌賣力演出氣氛熱

相關新聞

影 ／台南新化果菜市場開箱 波浪型綠化屋頂吸睛

號稱全國最美果菜市場的台南新化果菜市場，今由市長黃偉哲正式開箱，逐一介紹市場相關設施，波浪型綠化屋頂尤其吸睛。黃還現場幫...

蒜頭糖廠五分車 首航高鐵站

台糖蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站昨天通車，搭載百餘名來賓、遊客的首航列車緩緩駛離五分車高鐵站，時速僅10多公里，抵達蒜頭...

國內唯一的虎尾鐵道市集 鐵路特色小攤開賣爆人潮

為展現國內僅存鐵道運蔗特色的雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會，今天下午在穿越市區的台糖鐵道上開辦「鐵道市集」，因逢雙十國慶連...

雲嘉海域彊界爭戰再起雲林縣府不妥協 嘉縣府：反應過度

內政部營建署上月30日召開國土計畫視訊會議，嘉縣府與會代表在會議要求就嘉縣毗鄰雲林、台南海域線調整，雲林縣府今天發布新聞...

台南國慶連假訂房逾9成 米奇、米妮吸客6千人拍照打卡

國慶連假首日天公作美，台南再度湧現旅遊人潮，熱門的國華海安商圈、小西門商圈、赤崁園區、孔廟園區及南紡商圈一早上湧入逾4萬...

全民運盛大開幕 蔡英文蘇貞昌同台讚揚翁章梁辦得好

2022全民運動會開幕典禮晚間在嘉義縣立田徑場盛大舉行，大會以「發光在嘉義」為主題，開幕表演開創6項全台獨「嘉」，籌備會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。