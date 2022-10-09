影 ／台南新化果菜市場開箱 波浪型綠化屋頂吸睛
號稱全國最美果菜市場的台南新化果菜市場，今由市長黃偉哲正式開箱，逐一介紹市場相關設施，波浪型綠化屋頂尤其吸睛。黃還現場幫忙促銷香蕉及酪梨，吸引大批遊客搶購，讓試營運迄今人聲鼎沸的果菜市場，人氣更強強滾。
新化果菜市場歷經3年多施工，上月16日起試營運，由台南農產運銷公司接手投入室內裝修等優化工程，對外營運未滿一個月就獲得外界好評，到訪民眾已逾10萬人次。
黃偉哲上午由農業局長李建裕、台南農產運銷公司總經理李芳林、市議員林志展等人陪同，踩點逐樓開箱果菜市場。
黃偉哲表示，新化果菜市場輪美奐屋頂觀景區，1樓市場也很值得大家前往採買，此外，還設有飲食區，讓大家在走累的時候可以小憩一下。
李建裕表示，新化果菜市場內空間採大挑高、大跨距，通風照明良好，出入口人車分流，進卸貨動線順暢，機能區位清晰易辨識，顛覆以往傳統果菜市場交通動線不便利等問題。此外，市場亮點之一為波浪型的綠化屋頂，除有建築散熱效果更兼具觀旅功能，民眾可依照市場路線指引，至四樓觀景台一覽屋頂景觀及市場周邊風景。
農業局表示，新化果菜市場目前固定於農曆2、10、16、25休市四天，一般遊客如果想至市場參觀、採買，相關營業資訊詳見台南市農產運銷公司臉書專頁查詢。
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