聽新聞
test
0:00 / 0:00
國內唯一的虎尾鐵道市集 鐵路特色小攤開賣爆人潮
為展現國內僅存鐵道運蔗特色的雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會，今天下午在穿越市區的台糖鐵道上開辦「鐵道市集」，因逢雙十國慶連假，25家虎尾商圈店家和來自全台的優質文創特色小攤，一開賣即人潮滾滾，鐵道市集入口的老火車頭也成了打卡熱點，展現百年糖都魅力不減。
「鐵道市集」今起兩天登場！行政院雲嘉南區聯合服務中心及雲林縣府，結合虎尾魅力商圈發展協會，在百年歷史的糖廠五分車鐵道創設國內第1座鐵道市集，提供好吃、好玩、好逛的市集，更有街頭藝人輪番接力演出，夜晚還有美歌獻唱。
政院聯合服務中心執行許根尉、立委劉建國、蘇治芬及雲林縣府建設處長李俊興、經濟部中小企業、虎尾魅力商圈共同主持開幕，商圈前理事長程素鳳說，鐵道市集已進入第3年，串連在地產業，對活絡地方經濟具加乘效果，短短不到百米的市集攤區，兩天就吸引上萬人造訪，大受好評，也顯示虎尾商圈的魅力十足，把歷史糖都鐵道元素融入其中，讓市集更豐富迷人。
虎尾商圈協會理事長黃瀚緯說，鐵道市集加碼推出文化導覽，探索糖廠宿舍群古蹟、虎尾驛、鐵橋等歷史景點，打造充滿人文的輕旅，遊客可近距離感受運蔗小火車魅力，感受不凡的虎尾糖都風情。
來自各縣市包括台中知名美食攤商的30家特色品牌小攤，讓市集更具光彩，提供手作飾品、植栽花藝生活、烘焙美食、木作小物、文創紙品等精緻手作好物，帶動人氣！
鐵道市集下午3點到晚上8點半開放，免費導覽帶領民眾漫步鐵橋賞夕照，詳情可上虎尾魅力商圈官網查詢。虎尾鎮長丁學忠歡迎大家來體驗百年糖都風情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言