國內唯一的虎尾鐵道市集 鐵路特色小攤開賣爆人潮

為展現國內僅存鐵道運蔗特色的雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會，今天下午在穿越市區的台糖鐵道上開辦「鐵道市集」，因逢雙十國慶連假，25家虎尾商圈店家和來自全台的優質文創特色小攤，一開賣即人潮滾滾，鐵道市集入口的老火車頭也成了打卡熱點，展現百年糖都魅力不減。

「鐵道市集」今起兩天登場！行政院雲嘉南區聯合服務中心及雲林縣府，結合虎尾魅力商圈發展協會，在百年歷史的糖廠五分車鐵道創設國內第1座鐵道市集，提供好吃、好玩、好逛的市集，更有街頭藝人輪番接力演出，夜晚還有美歌獻唱。

政院聯合服務中心執行許根尉、立委劉建國、蘇治芬及雲林縣府建設處長李俊興、經濟部中小企業、虎尾魅力商圈共同主持開幕，商圈前理事長程素鳳說，鐵道市集已進入第3年，串連在地產業，對活絡地方經濟具加乘效果，短短不到百米的市集攤區，兩天就吸引上萬人造訪，大受好評，也顯示虎尾商圈的魅力十足，把歷史糖都鐵道元素融入其中，讓市集更豐富迷人。

虎尾商圈協會理事長黃瀚緯說，鐵道市集加碼推出文化導覽，探索糖廠宿舍群古蹟、虎尾驛、鐵橋等歷史景點，打造充滿人文的輕旅，遊客可近距離感受運蔗小火車魅力，感受不凡的虎尾糖都風情。

來自各縣市包括台中知名美食攤商的30家特色品牌小攤，讓市集更具光彩，提供手作飾品、植栽花藝生活、烘焙美食、木作小物、文創紙品等精緻手作好物，帶動人氣！