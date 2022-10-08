雲嘉海域彊界爭戰再起雲林縣府不妥協 嘉縣府：反應過度

內政部營建署上月30日召開國土計畫視訊會議，嘉縣府與會代表在會議要求就嘉縣毗鄰雲林、台南海域線調整，雲林縣府今天發布新聞稿，指稱此舉嚴重侵犯行政管轄權及漁業權，強調「捍衛縣境絕不妥協」。嘉縣府經發處長江振瑋說，營建署為海域界線畫分主導單位，昨已邀雙方開過會，會中裁示不重新畫設，雲林縣府大動作聲明反應過度。

目前雲林與嘉縣海域範圍南側界線為，由雲林與嘉縣交界處「點號25」往西延伸至「嘉縣沿岸海域漁業權1區」端點（點號24）、「嘉縣沿岸海域漁業權34區」端點（點號23）後，延伸至「澎湖與台灣本島之中間線」得垂點「點號22」，再往北接回「點號21」。

依國土計畫法第41條規定，直轄市、縣（市）主管機關海域管轄範圍，得由中央主管機關會商有關機關劃定。此項規定已於2019年7月12日訂定發布，也經由各縣市政府依程序公告。雲林縣府指出，會議進行，嘉縣代表無預警提出修訂調整海域管轄範圍，要求以編號25連至21為雲林、嘉縣海域界線，除違背該海域範圍劃設原則，更讓雲林海域範圍嚴重限縮。

對此，出席會議的嘉縣府經濟發展處長江振瑋說，當時只是提出建議，希望跟雲縣府協商，且昨天營建署已開過會，並沒有要修正，雲林縣府說法有違事實。

江振瑋說，因雲林與嘉義縣的海域界線畫分與其他縣市平行畫分不同，雲林縣是以45度向下延伸到嘉縣，當時畫設基準令人不解，因考量三角海域有離岸風電建設、漁業權等問題，他在9月30日內政部營建署舉行的國土計畫視訊會議時，才會提出修正建議，且當下也說要跟雲林縣府協商，表明協商作業時間至少有2個月，但營建署只同意給2周。

江振瑋說，營建署為海域界線畫分主導單位，昨已邀雙方開過會，會中裁示不重新畫設，他當時確實曾強烈要求保有與雲林繼續協商空間，但未獲明確回應，強調海域界線重新畫分不是嘉縣政府可以片面決定，雲林縣府大動作聲明似乎反應過度。